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В Тюмени построят огромный реабилитационный центр для инвалидов

Власти потратят 120 миллионов на проект ребцентра для инвалидов в Тюмени

30 марта 2024, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени построят огромный реабилитационный центр для инвалидов

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением проектных и изыскательских работ для строительства реабилитационного комплекса для инвалидов. Закупка стоимостью 120 миллионов рублей размещена на портале Госзакупки.

В документах указано, что многофункциональный комплекс должен быть спроектирован на основе предпроектной документации, подготовленной в 2022 году. Комплекс будет состоять из 6-этажного здания ребцентра, 3-этажной водолечебницы, гостиницы, спортивной и творческой зоны. Общая площадь объекта составит порядка 48 тысяч квадратных метров. Проектная мощность — 500 человек за одну смену.

Комплекс планируют построить в районе улиц Широтная — Таллиннская — бульвар Бориса Щербины до конца 2025 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 16 апреля, подведение итогов состоится 18 апреля 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в МЧС «Нефтяник» отремонтируют VIP-палаты повышенной комфортности. На ремонт двух палат выделено более 3 миллионов рублей.

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