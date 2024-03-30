Власти потратят 120 миллионов на проект ребцентра для инвалидов в Тюмени

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:37
В документах указано, что многофункциональный комплекс должен быть спроектирован на основе предпроектной документации, подготовленной в 2022 году. Комплекс будет состоять из 6-этажного здания ребцентра, 3-этажной водолечебницы, гостиницы, спортивной и творческой зоны. Общая площадь объекта составит порядка 48 тысяч квадратных метров. Проектная мощность — 500 человек за одну смену.
Комплекс планируют построить в районе улиц Широтная — Таллиннская — бульвар Бориса Щербины до конца 2025 года.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 16 апреля, подведение итогов состоится 18 апреля 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в МЧС «Нефтяник» отремонтируют VIP-палаты повышенной комфортности. На ремонт двух палат выделено более 3 миллионов рублей.