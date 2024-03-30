Власти потратят 120 миллионов на проект ребцентра для инвалидов в Тюмени

В документах указано, что многофункциональный комплекс должен быть спроектирован на основе предпроектной документации, подготовленной в 2022 году. Комплекс будет состоять из 6-этажного здания ребцентра, 3-этажной водолечебницы, гостиницы, спортивной и творческой зоны. Общая площадь объекта составит порядка 48 тысяч квадратных метров. Проектная мощность — 500 человек за одну смену.