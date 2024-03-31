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Департамент опроверг информацию о нехватке учителей в Тюменской области

Департамент образования ответил на заявления о дефиците педагогов в Тюменской области

31 марта 2024, 05:37
Фото: 1MI

Департамент опроверг информацию о нехватке учителей в Тюменской области

Департамент образования и науки Тюменской области развеял миф о дефиците педагогов в учебных заведениях региона. По данным ведомства, нехватки учителей в Тюменской области нет.

Как пояснила директор департамента образования и науки Вероника Ефремова, в настоящее время в школах региона работают около 13 тысяч педагогов. Все образовательные учреждения укомплектованы — если появляется необходимость в специалистах, то вакансии оперативно закрываются.

При этом ежегодно отмечается тенденция прироста педагогических кадров. В частности, в 2023–2024 годах были приняты более 400 молодых специалистов, пишет 72.RU.

«В Тюменской области проводится системная работа по решению кадровых вопросов. Организовали переобучение на востребованные специальности 93 педагогов, активно привлекаются выпускники старших курсов ТюмГУ, почти на 25% увеличили целевой прием в вузы. Более 1300 школьников обучаются в профильных психолого-педагогических класса», — отметила Вероника Ефремова.

Кроме того, в регионе утвержден план по приему абитуриентов в педагогические колледжи: в 2024 году предусмотрено 840 мест, в 2025 году — 970 мест, в 2026 году — 1145 мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили список профессий, представителям которых готовы платить более 100 тысяч рублей ежемесячно. В него вошли военные, машинисты, бурильщики, начальники.

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