Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?

Самый опасный вид лесного пожара — верховой, он стремительно распространяется по кронам деревьев и его сложно локализовать. Именно с таким ЧС столкнулись в Новороссийске 14 июля. Утром, неподалеку от хутора Абрау, вспыхнул лес. Уже к вечеру он разросся до площади в 62 гектара, в то время температура воздуха в Краснодарском крае достигала +37 градусов. Пламя подобралось к базам отдыха, расположенным вблизи хутора. Из туристических точек пришлось эвакуировать более 500 человек. Известно о двоих пострадавших и уничтожении около 70 построек.