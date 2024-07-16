Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:01
Самый опасный вид лесного пожара — верховой, он стремительно распространяется по кронам деревьев и его сложно локализовать. Именно с таким ЧС столкнулись в Новороссийске 14 июля. Утром, неподалеку от хутора Абрау, вспыхнул лес. Уже к вечеру он разросся до площади в 62 гектара, в то время температура воздуха в Краснодарском крае достигала +37 градусов. Пламя подобралось к базам отдыха, расположенным вблизи хутора. Из туристических точек пришлось эвакуировать более 500 человек. Известно о двоих пострадавших и уничтожении около 70 построек.
«Это был ад. Дышать невозможно. Нас увезли с места на автобусе. Некоторые пытались спасти машины, вывезти их из опасной зоны. Просто кошмар», — рассказывает туристка Наталья Каримова.
В социальных сетях отдыхавшие в зоне нынешнего пожара рассказывают о том, что им пришлось подключаться к борьбе с огнем, чтобы отстоять свое имущество. Однако не все после объявления режима ЧС на территории Новороссийска уехали домой, некоторые остались в местах эвакуации, что позже вернуться к отдыху.
Пока власти Новороссийска ввели ограничения на въезд в хутор, а потому некоторые тюменцы стали отказываться от ранее купленных туров в Краснодарский край.
«Много звонков поступает от тех, кто покупал туры в Краснодарский край в целом. Отказы от туров есть, но они немногочисленны. Люди пока не понимают, будет ли отдых безопасным. Однако Новороссийск не особо востребованное направление, туда обычно едут „дикарем“ по личной инициативе», — прояснила для «Нашего города» представительница тюменской турфирмы Мария Толмачева.
Специалист также отметила, что большинство популярных локаций для отдыха в Краснодарском крае находятся вдали от окутанного огнем хутора, а потому ЧП критически не скажется на отдыхе тюменцев.