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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Тюменцы возвращают деньги за туры в пылающий Новороссийск.

Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?

16 июля 2024, 07:58
Фото: 1MI
Тюменцы возвращают деньги за туры в пылающий Новороссийск.

Тюменцам рассказали, стоит ли отказываться от туров в Краснодарский край

Лесные пожары, бушующие под Новороссийском, затронули территории шести туристических баз: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Из мест ЧС эвакуировано более 500 туристов. Тюменцы, планировавшие отдохнуть в Краснодарском крае, массово отменяют туры.
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Туризм

Самый опасный вид лесного пожара — верховой, он стремительно распространяется по кронам деревьев и его сложно локализовать. Именно с таким ЧС столкнулись в Новороссийске 14 июля. Утром, неподалеку от хутора Абрау, вспыхнул лес. Уже к вечеру он разросся до площади в 62 гектара, в то время температура воздуха в Краснодарском крае достигала +37 градусов. Пламя подобралось к базам отдыха, расположенным вблизи хутора. Из туристических точек пришлось эвакуировать более 500 человек. Известно о двоих пострадавших и уничтожении около 70 построек.

«Это был ад. Дышать невозможно. Нас увезли с места на автобусе. Некоторые пытались спасти машины, вывезти их из опасной зоны. Просто кошмар», — рассказывает туристка Наталья Каримова.
Лесные пожары в Новороссийске.
Видео: «Новые Известия»

В социальных сетях отдыхавшие в зоне нынешнего пожара рассказывают о том, что им пришлось подключаться к борьбе с огнем, чтобы отстоять свое имущество. Однако не все после объявления режима ЧС на территории Новороссийска уехали домой, некоторые остались в местах эвакуации, что позже вернуться к отдыху.

Пока власти Новороссийска ввели ограничения на въезд в хутор, а потому некоторые тюменцы стали отказываться от ранее купленных туров в Краснодарский край.

«Много звонков поступает от тех, кто покупал туры в Краснодарский край в целом. Отказы от туров есть, но они немногочисленны. Люди пока не понимают, будет ли отдых безопасным. Однако Новороссийск не особо востребованное направление, туда обычно едут „дикарем“ по личной инициативе», — прояснила для «Нашего города» представительница тюменской турфирмы Мария Толмачева.

Специалист также отметила, что большинство популярных локаций для отдыха в Краснодарском крае находятся вдали от окутанного огнем хутора, а потому ЧП критически не скажется на отдыхе тюменцев.

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