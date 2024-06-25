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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Школьница из Тюмени стала моделью для модного испанского журнала

Школьница из Тюмени стала моделью для модного испанского журнала

25 июня 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney
Тюменская школьница Ульяна стала одной из фронт-моделей для испанского журнала «Feel magazine». Об этом журналистам рассказала руководитель модельного агентства Celebrity Model Group Тюмень Наталья Калинина.

Информацию от агентства передает портал URA.RU. По словам руководителя, девочки, желающие стать моделями часто попадают в журналы Америки и Европы.

Мы организовали съемку с тюменским фотографом и стилистом, где моделью выступила восьмилетняя Ульяна. Отправили заявку в журнал Feel magazine (г. Мадрид, Испания) и редколлегия решила взять ее фото для публикации на четвертой странице обложки», — рассказала Наталья Калинина

Отметим, что это не первая тюменская школьница, попавшая не международные показы мод. До этого другая юная тюменка выступила на модном показе в Гонконге и попала на страницы популярного журнала Vogue.

Ранее сообщалось о том, что под Тюменью продают коттедж в стиле барокко за 300 миллионов рублей.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Фотография#Модельный бизнес#Показ мод#Фото
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