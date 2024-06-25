Школьница из Тюмени стала моделью для модного испанского журнала

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Информацию от агентства передает портал URA.RU. По словам руководителя, девочки, желающие стать моделями часто попадают в журналы Америки и Европы.
Мы организовали съемку с тюменским фотографом и стилистом, где моделью выступила восьмилетняя Ульяна. Отправили заявку в журнал Feel magazine (г. Мадрид, Испания) и редколлегия решила взять ее фото для публикации на четвертой странице обложки», — рассказала Наталья Калинина
Отметим, что это не первая тюменская школьница, попавшая не международные показы мод. До этого другая юная тюменка выступила на модном показе в Гонконге и попала на страницы популярного журнала Vogue.
Ранее сообщалось о том, что под Тюменью продают коттедж в стиле барокко за 300 миллионов рублей.