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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Коттедж за 300 миллионов рублей продается под Тюменью

Дорого-богато: под Тюменью выставили на продажу коттедж за 300 миллионов рублей

25 июня 2024, 08:18
Фото: 1MI

Коттедж за 300 миллионов рублей продается под Тюменью

В стоимость входят сразу два дома — основной и гостевой. Территория огорожена и круглосуточно охраняется.

Под Тюменью выставили на продажу коттедж за 300 миллионов рублей. Два дома — основной и гостевой, расположены в деревне Ушакова, указано в объявлении на «Авито».

«Земельный участок с ландшафтным дизайном, автоматическим поливом, евро брусчаткой и тротуарной плиткой. Высокое качество строительства. Планировка грамотно продумана. Отделка коттеджей выполнена по эксклюзивному дизайнерскому проекту в стиле Барокко. Для отделки стен использована венецианская штукатурка, тканевые обои. Все двери изготовлены на заказ с элементами ручной росписи, итальянская фурнитура. Потолки: гипсовая лепнина и художественная роспись», — говорится в описании.
Фото: Авито

Оба дома двухэтажные. В основном есть гостиная с камином, комната с выходом на террасу, СПА-зона с бассейном, джакузи и сауной, бильярдная комната, винный погреб и мягкая зона отдыха. В гостевом — несколько спален, кухня, гостиная с камином и санузел.

Гараж расположен отдельно от домов. Он оборудован автоматическими воротами, отоплением и санузлом. Территория огорожена кирпичным забором с КПП и круглосуточно охраняется.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на аренду дач вырос на 40%. Стоимость аренды тоже выросла — на 10-20% с начала года.

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