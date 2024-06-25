Дорого-богато: под Тюменью выставили на продажу коттедж за 300 миллионов рублей

Оба дома двухэтажные. В основном есть гостиная с камином, комната с выходом на террасу, СПА-зона с бассейном, джакузи и сауной, бильярдная комната, винный погреб и мягкая зона отдыха. В гостевом — несколько спален, кухня, гостиная с камином и санузел.