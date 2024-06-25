Дорого-богато: под Тюменью выставили на продажу коттедж за 300 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Под Тюменью выставили на продажу коттедж за 300 миллионов рублей. Два дома — основной и гостевой, расположены в деревне Ушакова, указано в объявлении на «Авито».
«Земельный участок с ландшафтным дизайном, автоматическим поливом, евро брусчаткой и тротуарной плиткой. Высокое качество строительства. Планировка грамотно продумана. Отделка коттеджей выполнена по эксклюзивному дизайнерскому проекту в стиле Барокко. Для отделки стен использована венецианская штукатурка, тканевые обои. Все двери изготовлены на заказ с элементами ручной росписи, итальянская фурнитура. Потолки: гипсовая лепнина и художественная роспись», — говорится в описании.
Оба дома двухэтажные. В основном есть гостиная с камином, комната с выходом на террасу, СПА-зона с бассейном, джакузи и сауной, бильярдная комната, винный погреб и мягкая зона отдыха. В гостевом — несколько спален, кухня, гостиная с камином и санузел.
Гараж расположен отдельно от домов. Он оборудован автоматическими воротами, отоплением и санузлом. Территория огорожена кирпичным забором с КПП и круглосуточно охраняется.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на аренду дач вырос на 40%. Стоимость аренды тоже выросла — на 10-20% с начала года.