В Тюмени резко выросла заболеваемость ОРВИ, а школьники жестоко избили девочку

Posted 11 ноября, 12:58
Published 11 ноября, 12:58
Modified 11 ноября, 13:07
Updated 11 ноября, 13:07
Стало известно, что в школе № 9 в Тюмени толпой избили девочку. Издевательства над школьницей снимали на видео. На ролике видно, что защищавшаяся пыталась дать отпор, но после на нее налетели еще несколько человек.
Что стало причиной конфликта, не сообщается. Мама девочки рассказала, что у ее дочери диагноз — травматическая алопеция кожи головы. Женщина собирается обращаться в правоохранительные органы для решения ситуации.
По последней информации главы МВД Александра Смирнова, за этот год жители Тюменской области отдали мошенникам миллиард и 200 миллионов. Эта цифра растет с каждым днем, люди продолжают переводить денежные средства обманщикам.
Злоумышленники работают по тем же схемам и при помощи тех же механизмов: взлом аккаунтов, банковские карты, фишинговые сайты и фейковые ссылки.
Заболеваемость ОРВИ за прошедшую неделю в Тюменской области увеличилась на 7,5 процентов. Сейчас в нашем регионе наблюдаются вирусы негриппозной этиологии. Продолжается прививочная кампания. Вакцины поставили более 900 тысяч человек, что превышает 56 процентов от общей численности.
Не отступает и коронавирус. За неделю в регионе было выявлено свыше 420 новых случаев. Более 50 человек госпитализировали.
Первый корпус тюменской школы №22 атаковали полчища тараканов. Как сообщают ученики образовательного учреждения, прусаки ползают в раздевалках, в классах и коридорах по батареям и лавочкам, по питьевым фонтанчикам.
Родители пребывают в шоке от происходящего. По словам одной из горожанок, «если ее сын принесет хоть одного таракана домой, она отнесет его к директору школы».
По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями Перевалово ведется работа по решению сложившихся проблем. В первую очередь людей волнует возврат законного статуса ИЖС.
Жители Перевалово готовятся к суду, однако все же рассчитывают на то, что поручение главы региона будет исполнено и мнение жителей по вопросу планировки территории будет учтено. Люди также планируют обратиться на прямую линию президента России Владимира Путина.