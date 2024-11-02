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Posted 2 ноября, 12:40

Published 2 ноября, 12:40

Modified 2 ноября, 12:42

Updated 2 ноября, 12:42

В Тюмени эвакуировали поликлинику, а в Перевалово наконец включили свет

В Тюмени эвакуировали поликлинику, а в Перевалово наконец включили свет

2 ноября 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney.
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Сегодня эвакуировали поликлинику № 5, расположенную на Московском тракте. Выяснилось, что сработала пожарная сигнализация. Тем временем, жителям Перевалово включили свет, но не обошлось без нюансов.

В Перевалово включили свет

Стало известно, что в домах в тюменском поселке Перевалово включили электричество. Свет появился накануне, 1 ноября, в новой части села и в домах по улицам с 1-го по 7-й Линейные проезды.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, в соответствии с нормативами, на каждый дом предусмотрено не более 15 кВт мощности. Поэтому для того, чтобы не перегружать сети для отопления домов жителей села попросили использовать природный газ.

Жителям тюменского села Перевалово включили свет
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Охранники в школах будут ходить с оружием

В российских школах охранников учебных учреждений обяжут иметь при себе оружие, бронежилеты и шлемы на случай чрезвычайной ситуации. Поводом к принятию таких мер стали конфликтные ситуации, происходящие в школах. Соответствующие поправки в ГОСТ вступают в силу 1 января 2025 года.

Легко ли будет каждой школе найти человека, отвечающего всем новым требованиям — большой вопрос. Требования к оплате труда у такого охранника, вероятно, в разы возрастут.

Тюменских охранников в школах обяжут носить оружие и бронежилеты
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Тюменцев пугает вид реки Туры

Как сообщил гидрограф Валерий Заруба, за минувшую неделю местами есть снижение, но незначительное. В целом ситуация уже ненормальная, Туре не хватает питания. Уровень воды в Туре сейчас держится на уровне в -55 сантиметров. 26-го октября уровень воды достигал -50 сантиметров.

При этом минимальный показатель уровня воды в Туре составляет -95 сантиметров, он был зарегистрирован в прошлом году. Горожане считают, что нельзя медлить, необходимо приступить к очищению реки.

Сделайте что-нибудь! Тюменцев пугает вид жутко обмелевшей Туры. Видео
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Тюменскую поликлинику эвакуировали

Сегодня, 2 ноября, эвакуировали поликлинику № 5, расположенную на Московском тракте. Десятки пациентов и врачей вывели в субботу днем на улицу. Выяснилось, что в здании медицинского учреждения сработала система пожарной сигнализации. Возгорания зафиксировано не было. После поликлиника продолжила работать в штатном режиме.

В Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Что случилось?
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Таксисты не приезжают на выезд в районы цыган

Появилась информация о том, что тюменские таксисты просто отменяют заказы, когда видят вызов из района цыган, даже несмотря на возможные штрафы.

Один из водителей рассказал, что сталкиваться с цыганами в поездке — ужасный опыт. Они не умеют себя вести: кричат, нецензурно выражаются, лазают по салону машины, портят имущество, утверждает таксист.

Не поедем. Таксисты Тюмени отказываются принимать заказы на выезд в районы цыган
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