В Тюменской области пропадают дети, а на сотрудников аптек вешают крупные недостачи

Posted 7 ноября, 12:58
Published 7 ноября, 12:58
Modified 7 ноября, 13:02
Updated 7 ноября, 13:02
Стало известно, что в одной из квартир в селе Ярково в Тюменской области погибла семья из трех человек. Обстоятельства смерти пока неизвестны, следователи разбираются в деле. Женщина, ее сожитель и несовершеннолетняя девочка умерли насильственной смертью.
Прокуратура взяла дело под свой контроль. Появилась версия — мужчина убил женщину и ребенка, а после свел счеты с жизнью.
С 2021 года гражданин Азербайджана продавал в тюменских магазинах алкоголь сомнительного качества. В период с 2022 по 2023 годы одиннадцать жителей умерли и еще трое получили легкий вред здоровью.
Мужчину, виновного в преступлении, приговорили к шести годам лишения свободы. Он также обязан выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Соучастникам преступления вынесены обвинительные приговоры.
На имущество тюменского заместителя губернатора Вячеслава Вахрина и руководителя специализированного застройщика «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка наложен арест. Оба были задержаны по подозрению во взятке.
Отмечается, что были допрошены свидетели, проведен обыск, назначены фоноскопические судебные экспертизы, техническая судебная экспертиза документов. Уточним: срок ареста Вахрина и Гоцыка продлен до 6 февраля следующего года.
Накануне, 6 ноября, 11-летний Артем Киселев ушел из дома в Ишиме. Мальчик сбежал после серьезного конфликта с мамой. Ребенка вскоре нашли. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было. В настоящее время сотрудники ПДН выясняют обстоятельства произошедшего.
Как выяснилось, новая заведующая сети аптек «Апрель» в Тюмени сейчас списывает недостачи за счет уволившихся сотрудников. Также по одной из инвентаризаций из аптеки якобы пытались вынести несколько пакетов с препаратами.
По словам сотрудника сети, «там будто живут еще в 90-х, от работников скрываются, на обращения не отвечают». Редакция направила в сеть аптек «Апрель» официальный запрос. Однако пока ответа на этот запрос не последовало.