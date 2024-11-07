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Posted 7 ноября, 12:58

Published 7 ноября, 12:58

Modified 7 ноября, 13:02

Updated 7 ноября, 13:02

В Тюменской области пропадают дети, а на сотрудников аптек вешают крупные недостачи

В Тюменской области пропадают дети, а на сотрудников аптек вешают крупные недостачи

7 ноября 2024, 12:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В нашем регионе после ссоры с мамой пропал 11-летний ребенок. Вскоре его нашли, сотрудники ПДН выясняют обстоятельства произошедшего. Тем временем, на сотрудников сети аптек «Апрель» вешают недостачи.

В деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек

Стало известно, что в одной из квартир в селе Ярково в Тюменской области погибла семья из трех человек. Обстоятельства смерти пока неизвестны, следователи разбираются в деле. Женщина, ее сожитель и несовершеннолетняя девочка умерли насильственной смертью.

Прокуратура взяла дело под свой контроль. Появилась версия — мужчина убил женщину и ребенка, а после свел счеты с жизнью.

В деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек. ВИДЕО
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Иностранец, убивший паленым алкоголем 11 человек, отправился в тюрьму

С 2021 года гражданин Азербайджана продавал в тюменских магазинах алкоголь сомнительного качества. В период с 2022 по 2023 годы одиннадцать жителей умерли и еще трое получили легкий вред здоровью.

Мужчину, виновного в преступлении, приговорили к шести годам лишения свободы. Он также обязан выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Соучастникам преступления вынесены обвинительные приговоры.

Мягкий приговор: в Тюмени осудили иностранца, убившего паленым алкоголем 11 человек
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Имущество тюменского замгубернатора арестовали

На имущество тюменского заместителя губернатора Вячеслава Вахрина и руководителя специализированного застройщика «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка наложен арест. Оба были задержаны по подозрению во взятке.

Отмечается, что были допрошены свидетели, проведен обыск, назначены фоноскопические судебные экспертизы, техническая судебная экспертиза документов. Уточним: срок ареста Вахрина и Гоцыка продлен до 6 февраля следующего года.

Имущество тюменского замгубернатора Вахрина арестовали
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В Тюменской области пропал 11-летний ребенок

Накануне, 6 ноября, 11-летний Артем Киселев ушел из дома в Ишиме. Мальчик сбежал после серьезного конфликта с мамой. Ребенка вскоре нашли. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было. В настоящее время сотрудники ПДН выясняют обстоятельства произошедшего.

Поссорился с мамой: 11-летний ребенок пропал в Тюменской области
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На сотрудников тюменских аптек вешают недостачи

Как выяснилось, новая заведующая сети аптек «Апрель» в Тюмени сейчас списывает недостачи за счет уволившихся сотрудников. Также по одной из инвентаризаций из аптеки якобы пытались вынести несколько пакетов с препаратами.

По словам сотрудника сети, «там будто живут еще в 90-х, от работников скрываются, на обращения не отвечают». Редакция направила в сеть аптек «Апрель» официальный запрос. Однако пока ответа на этот запрос не последовало.

На работе, как в 90-е! На сотрудников тюменских аптек вешают крупные недостачи
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