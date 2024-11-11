С восьмью нулями. За этот год тюменцы отдали мошенникам рекордную сумму

О неутешительной статистики в интервью ГТРК Тюмень рассказал глава МВД по области Александр Смирнов. По его словам, жители региона потеряли за этот год миллиард и 200 миллионов и эта цифра продолжает расти, несмотря на многие меры по борьбе с аферистами.