С восьмью нулями. За этот год тюменцы отдали мошенникам рекордную сумму

Posted 11 ноября, 10:41
Published 11 ноября, 10:41
Modified 11 ноября, 10:57
Updated 11 ноября, 10:57
О неутешительной статистики в интервью ГТРК Тюмень рассказал глава МВД по области Александр Смирнов. По его словам, жители региона потеряли за этот год миллиард и 200 миллионов и эта цифра продолжает расти, несмотря на многие меры по борьбе с аферистами.
При этом работают обманщики по тем же схемам и при помощи тех же механизмов: взлом аккаунтов, банковские карты, фишинговые сайты и фейковые ссылки.
Всего же в регионе произошло 7 с половиной тысяч таких преступлений.