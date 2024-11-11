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Posted 11 ноября, 10:41

Published 11 ноября, 10:41

Modified 11 ноября, 10:57

Updated 11 ноября, 10:57

За этот год тюменцы отдали мошенникам рекордную сумму

С восьмью нулями. За этот год тюменцы отдали мошенникам рекордную сумму

11 ноября 2024, 10:41
Фото: 1MI.

За этот год тюменцы отдали мошенникам рекордную сумму

Ежедневно от рук телефонных мошенников страдают сотни тюменцев, отдавая им как свои деньги, так и взятые в кредит. Аферистам не принципиально, берут они все. А общая сумма ущерба просто поражает.

О неутешительной статистики в интервью ГТРК Тюмень рассказал глава МВД по области Александр Смирнов. По его словам, жители региона потеряли за этот год миллиард и 200 миллионов и эта цифра продолжает расти, несмотря на многие меры по борьбе с аферистами.

При этом работают обманщики по тем же схемам и при помощи тех же механизмов: взлом аккаунтов, банковские карты, фишинговые сайты и фейковые ссылки.

Всего же в регионе произошло 7 с половиной тысяч таких преступлений.

Искусство обмана: как мошенники чаще всего обманывают тюменцев?
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Ранее сообщалось, что тюменские пассажиры и таксисты научились обманывать друг друга.

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