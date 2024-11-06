Такси-аферисты: тюменские пассажиры и таксисты научились обманывать друг друга

Posted 6 ноября, 08:24
Published 6 ноября, 08:24
Modified 6 ноября, 08:26
Updated 6 ноября, 08:26
В Тюмени некоторые пассажиры не хотят платить за поездки в такси, поэтому ищут способы избежать оплаты. Тюменский водитель Рустам Баженов, который работает в популярной службе такси, рассказал, как его и его коллег обманывали местные жители.
Один из популярных способов в последнее время — избегание ввода данных карты для приложения. Так многие пассажиры говорят о том, что поездка будет оплачена через перевод. После этого они выбегают из машины и денег водителю не видать.
Есть и другой близкий способ — обещание личного перевода. Если у пассажира нет денег на карте, то оплата автоматически меняется на наличные. В таких случая некоторые просят у водителя возможность лично перевести ему деньги на карту.
«Они показывают, что перевели, уходят — а денег нет! Видел, что есть программы, которые создают такие фейковые скрины. Этим у нас пользуются, но пока не так часто», — говорит водитель.
Третий распространенный способ стар как мир, когда оплата меняется на наличные, пассажир просил довезти его до банкомата, чтобы снять деньги или подождать у дома, пока человек сходит за наличкой. В обоих случаях пассажир может не вернуться.
Также пассажиры порою оставляют жалобы, даже, если поездка прошла хорошо. Служба поддержки часто выдает купоны на следующие поездки, а водителю могут снизить рейтинг.
Водители жалуются, что особого наказания для таких нарушителей нет, так как сервисы очень лояльно относятся к клиентам, стараясь их удержать. Притом, как говорит юрист Григорий Ковалев, неоплатившего поездку пассажира сложно наказать с точки зрения закона.
«Дело в том, что в случае с пассажирскими перевозками, основным законом считается „Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта“. Он гласит, что деньги с пассажира потребовать можно, но через суд. К тому же, чтобы зафиксировать нарушение, нужно задержать пассажира и оформить происшествие. Поэтому многим проще закрыть глаза на такое происшествие», — считает специалист.
Однако и сами таксисты бывают не без греха. Несмотря на то, что цену поездки регулирует приложение, некоторые находят пути заработать чуть больше.
Так некоторые очень заблаговременно сообщают, что приехали к назначенному месту. Уже через пару минут пассажиру начинают насчитывать выплату за ожидание водителя, хотя на деле он мог стоять на улице в назначенном месте.
«У меня несколько раз такое было. Я выходу всегда заранее, потому что обычно тороплюсь, если заказываю такси. А они пишут, что приехали, находясь в километре. Приходится ругаться и разбираться», — рассказала тюменка.
Также некоторые водители порою выдумывают дополнительные услуги, связанные с перевозкой багажа или временем отправки. Тюменцы рассказывают, что их просили платить наличными за перевозку чемодана, животных или ночную поездку. Также некоторые доплачивали за возможность включить в салоне свою музыку.
Отсюда вытекает и еще один способ нелегального заработка — доплата за нарушения. Перевозка детей без удерживающего устройства запрещена, но некоторые готовы взять деньги в обмен на это нарушение. Также некоторые, замечая, что пассажир торопиться, предлагают ехать быстрее установленного скоростного режима, но за отдельную плату.
Как говорит юрист Ковалев, некоторые из этих видом обмана можно квалифицировать, как мошенничество, а в случае с «оплатой нарушений» можно вовсе составить жалобу в ГАИ.
Важно понимать, что обман с любой стороны может привести к неприятным последствиям. Пассажирам сервисы всё же могут поставить ультиматум и ограничить пользование сервисом, а также распространение подобных инцидентов может привести к задержаниям неплательщиков и составлению протоколов.
К тому же сервисы могут начать работать по предоплате, а водители уже не так охотно будут брать заказы, что скажется на удобстве сервиса.
Водителям же может грозить лишение прав за некоторые нарушения. А при выявлении схем обмана пассажиров они вовсе могут лишиться работы. К тому же любой обман может перерасти в конфликт, некоторые из которых заканчиваются насилием.
А потому важно помнить, что взаимное уважение и честность — основа цивилизованных отношений. Не стоит пытаться сэкономить на чужом труде и рисковать репутацией, личной безопасностью и возможностью в будущем спокойно пользоваться услугами такси.
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