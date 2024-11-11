Искусство обмана: как мошенники чаще всего обманывают тюменцев?

Каждую неделю мошенники крадут у жителей региона миллионы рублей. Только за прошлую неделю они похитили у жителей Тюмени 39 миллионов. Арсенал у современного мошенника солидный, методы подбираются индивидуально и порою уличить в них обман практически невозможно. Однако IT-специалист Даниил Нечаев рассказал, на что важно обращать внимание и как защитить свои деньги.