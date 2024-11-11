Искусство обмана: как мошенники чаще всего обманывают тюменцев?

Posted 11 ноября, 06:36
Published 11 ноября, 06:36
Modified 11 ноября, 06:38
Updated 11 ноября, 06:38
Каждую неделю мошенники крадут у жителей региона миллионы рублей. Только за прошлую неделю они похитили у жителей Тюмени 39 миллионов. Арсенал у современного мошенника солидный, методы подбираются индивидуально и порою уличить в них обман практически невозможно. Однако IT-специалист Даниил Нечаев рассказал, на что важно обращать внимание и как защитить свои деньги.
Эти два метода сейчас наиболее распространены у мошенников. Фишинг — это метод, при котором мошенники под видом официальных организаций выманивают у пользователей личные данные, такие как логины, пароли и данные банковских карт.
«В Тюмени такие схемы часто реализуются через поддельные сайты, смс-сообщения и электронные письма. Например, пользователям приходит сообщение якобы от банка с просьбой „подтвердить информацию“ или „проверить платеж“, перейдя по ссылке, где необходимо ввести личные данные. Часто преступники копируют дизайн известных сайтов, чтобы выдать себя за реальную организацию», — говорит Нечаев.
Вишинг — это фишинг по телефону. Мошенники звонят, представляются сотрудниками банка или службы безопасности и сообщают, что на счете зафиксирована подозрительная активность. Используя страх и растерянность, злоумышленники вынуждают жертву сообщить конфиденциальную информацию или перевести деньги на «защищенный счет». Попавшись на такую уловку один тюменский медработник недавно потерял 5,5 млн рублей.
Как защититься:
С ростом популярности онлайн-шопинга в Тюмени участились случаи создания поддельных интернет-магазинов. Такие сайты привлекают покупателей низкими ценами и заманчивыми скидками. После оплаты товара покупатели либо получают некачественную подделку, либо вовсе не получают заказ. Часто мошенники дублируют реальные магазины, добавляя небольшие изменения в название сайта или адрес.
«Например, можно поменять „ru“ на „com“ и невнимательный пользователь не особо это заметит. Также могут поменять одну букву в названии. Так что смотрите внимательно и пользуйтесь только официальными приложениями», — советует эксперт.
Как защититься:
Мошенники активно используют социальные сети для обмана. Одной из новых схем является «угон» аккаунта пользователя. После получения доступа к профилю злоумышленники начинают рассылать сообщения друзьям и родственникам с просьбой одолжить деньги, выдумывая историю о «внезапных проблемах».
«Также нередко создаются поддельные страницы с розыгрышами, которые якобы требуют перевода „комиссионного сбора“ для получения выигрыша. Или, например, вас могут попросить „проголосовать за ребенка“ на конкурсе. На деле ссылка будет вредоносной», — указывает Нечаев.
Как защититься:
С развитием цифровых кошельков и бесконтактной оплаты закономерно появились новые виды мошенничества. Злоумышленники могут отправить жертве поддельный QR-код для оплаты, который на самом деле переводит средства на счет мошенника. В Тюмени уже зафиксированы случаи, когда под видом оплаты за товары или услуги пользователи переводили деньги преступникам.
Как защититься:
Этот вид мошенничества часто встречается на платформах с вакансиями. Преступники размещают объявления о «легком заработке», предлагая высокую оплату за минимальные усилия. Они могут просить оплату за оформление документов, обучение или требуют данные банковских карт. После получения оплаты или данных злоумышленники исчезают.
«Также таким способом могут собирать данные пользователей, чтобы потом использовать их для описанных выше целей.», — добавляет эксперт.
Как защититься:
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени была задержана преступная группа, которая занималась мошенничеством. Они предлагали доверчивым автомобилистам купить автомобиль, которого не существовало.