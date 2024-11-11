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Posted 11 ноября, 06:36

Published 11 ноября, 06:36

Modified 11 ноября, 06:38

Updated 11 ноября, 06:38

Мошенники обманывают тюменцев, используя современные схемы обмана

Искусство обмана: как мошенники чаще всего обманывают тюменцев?

11 ноября 2024, 06:36
Фото: 1MI. Мошенники обманывают тюменцев, используя современные схемы обмана

Мошенники обманывают тюменцев, используя современные схемы обмана

Современные мошеннические схемы в Тюмени, как и в других городах, эволюционировали, становясь более технологичными и сложными для обнаружения. В последние годы такие схемы активно развиваются и адаптируются к новым цифровым условиям. Как сейчас распознать обман?

Каждую неделю мошенники крадут у жителей региона миллионы рублей. Только за прошлую неделю они похитили у жителей Тюмени 39 миллионов. Арсенал у современного мошенника солидный, методы подбираются индивидуально и порою уличить в них обман практически невозможно. Однако IT-специалист Даниил Нечаев рассказал, на что важно обращать внимание и как защитить свои деньги.

Фишинг и вишинг

Эти два метода сейчас наиболее распространены у мошенников. Фишинг — это метод, при котором мошенники под видом официальных организаций выманивают у пользователей личные данные, такие как логины, пароли и данные банковских карт.

«В Тюмени такие схемы часто реализуются через поддельные сайты, смс-сообщения и электронные письма. Например, пользователям приходит сообщение якобы от банка с просьбой „подтвердить информацию“ или „проверить платеж“, перейдя по ссылке, где необходимо ввести личные данные. Часто преступники копируют дизайн известных сайтов, чтобы выдать себя за реальную организацию», — говорит Нечаев.

Вишинг — это фишинг по телефону. Мошенники звонят, представляются сотрудниками банка или службы безопасности и сообщают, что на счете зафиксирована подозрительная активность. Используя страх и растерянность, злоумышленники вынуждают жертву сообщить конфиденциальную информацию или перевести деньги на «защищенный счет». Попавшись на такую уловку один тюменский медработник недавно потерял 5,5 млн рублей.

Как защититься:

  • Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений.
  • Проверяйте подлинность сайтов, на которых вводите личные данные — особое внимание обратите на адрес сайта.
  • Помните, что сотрудники банка никогда не попросят сообщить пароли или коды из СМС.
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Ложные интернет-магазины

С ростом популярности онлайн-шопинга в Тюмени участились случаи создания поддельных интернет-магазинов. Такие сайты привлекают покупателей низкими ценами и заманчивыми скидками. После оплаты товара покупатели либо получают некачественную подделку, либо вовсе не получают заказ. Часто мошенники дублируют реальные магазины, добавляя небольшие изменения в название сайта или адрес.

«Например, можно поменять „ru“ на „com“ и невнимательный пользователь не особо это заметит. Также могут поменять одну букву в названии. Так что смотрите внимательно и пользуйтесь только официальными приложениями», — советует эксперт.

Как защититься:

  • Проверяйте информацию о магазине: отзывы, репутацию и возраст сайта.
  • Остерегайтесь слишком низких цен — это может быть сигналом мошенничества.
  • Оплачивайте покупки наложенным платежом, если есть сомнения в надежности магазина.
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Аферисты в соцсетях

Мошенники активно используют социальные сети для обмана. Одной из новых схем является «угон» аккаунта пользователя. После получения доступа к профилю злоумышленники начинают рассылать сообщения друзьям и родственникам с просьбой одолжить деньги, выдумывая историю о «внезапных проблемах».

«Также нередко создаются поддельные страницы с розыгрышами, которые якобы требуют перевода „комиссионного сбора“ для получения выигрыша. Или, например, вас могут попросить „проголосовать за ребенка“ на конкурсе. На деле ссылка будет вредоносной», — указывает Нечаев.

Как защититься:

  • Установите двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах в соцсетях.
  • Не сообщайте свои личные данные незнакомым пользователям.
  • Предупредите близких о возможных схемах, чтобы они были осторожны.
  • При обращении вашего знакомого за помощью, позвоните ему и уточните, действительно ли он присылал вам сообщение с просьбой.
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Атаки через цифровые кошельки и QR-коды

С развитием цифровых кошельков и бесконтактной оплаты закономерно появились новые виды мошенничества. Злоумышленники могут отправить жертве поддельный QR-код для оплаты, который на самом деле переводит средства на счет мошенника. В Тюмени уже зафиксированы случаи, когда под видом оплаты за товары или услуги пользователи переводили деньги преступникам.

Как защититься:

  • Всегда проверяйте информацию о получателе перед сканированием QR-кода.
  • Используйте только проверенные приложения и сервисы для оплаты.
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Ложные вакансии и трудоустройство

Этот вид мошенничества часто встречается на платформах с вакансиями. Преступники размещают объявления о «легком заработке», предлагая высокую оплату за минимальные усилия. Они могут просить оплату за оформление документов, обучение или требуют данные банковских карт. После получения оплаты или данных злоумышленники исчезают.

«Также таким способом могут собирать данные пользователей, чтобы потом использовать их для описанных выше целей.», — добавляет эксперт.

Как защититься:

  • Проверяйте данные компании и не переводите деньги на счета третьих лиц.
  • Не сообщайте личные данные работодателям, если сомневаетесь в надежности.
  • Обращайтесь в компанию напрямую — по телефону, указанному на официальном сайте.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени была задержана преступная группа, которая занималась мошенничеством. Они предлагали доверчивым автомобилистам купить автомобиль, которого не существовало.

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