430 тысяч раз мошенники пытались обмануть пожилых тюменцев

Posted 29 октября, 11:36
Published 29 октября, 11:36
Modified 29 октября, 11:38
Updated 29 октября, 11:38
В 60% случаях злоумышленники звонили мужчинам (средний возраст клиентов, которым были осуществлены эти звонки, — 43 года). Женщинам звонки от мошенников поступали реже (средний возраст женщин — 44 года).
Также по данным внутренней аналитики билайна, самая долгая мошенническая атака в Тюменской области длилась порядка 5 минут и за это время злоумышленники пытались дозвониться до одного абонента 136 раз. Благодаря антифрод-платформе оператора, эти попытки дозвона оказались безуспешными.
билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно оператор обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает не только при голосовых вызовах от телефонных злоумышленников или спамеров, но и в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.
Каждый звонок от злоумышленника или спамера вызывает у нас беспокойство за близких или за сохранность личной информации. Однако можно избежать таких переживаний, если на экране смартфона вместе с номером входящего вызова будет появляться предупреждение о возможной мошеннической деятельности или спам-обзвонах. Поэтому мы советуем нашим клиентам активировать сервис «Моя безопасность» не только на своем смартфоне, но и на телефонах своих родных и, особенно, пожилых родственников. Это легко сделать в приложении «билайн», займет всего не более минуты, — комментирует Андрей Тихонов, директор Тюменского отделения билайна.
* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за январь–сентябрь 2024 года.