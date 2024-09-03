От имени привороженного мужчины просила деньги: в Тюмени гадалка обманула клиентку

Обман был раскрыт только спустя три месяца — девушка, якобы приворожившая мужчину, так и не дождавшись с ним встречи, решила еще раз ему написать. Правда, сообщение она отправила в тот мессенджер, в котором с ним общалась до знакомства с гадалкой. Удивленный мужчина сообщил, что переписку с ней не вел и денег у нее не брал. А также посоветовал обратиться в полицию.