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В Тюмени гадалка-мошенница обманным путем украла у клиентку 200 тысяч рублей

От имени привороженного мужчины просила деньги: в Тюмени гадалка обманула клиентку

3 сентября 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Тюмени гадалка-мошенница обманным путем украла у клиентку 200 тысяч рублей

В Тюмени будут судить гадалку-мошенницу. 36-летняя женщина обманным путем похитила у доверчивой тюменки 200 тысяч рублей. За «незаконное» гадание теперь аферистку ждет уголовная ответственность.
Сюжет
Полиция

По данным прокуратуры Тюмени, в мае этого года мошенница в групповом чате одного из мессенджеров в сети «Интернет» предложила одной из доверчивых тюменок провести в ее интересах ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороте мужчины. Женщина заверила свою «клиентку» в своих экстрасенсорных способностях.

Для пущего убеждения аферистка вступила в переписку с потерпевшей от имени привороженного мужчины. Кроме того, гадалка-мошенница от его имени в переписке с потерпевшей просила перечислить под надуманными предлогами денежные средства — на ремонт машины, на лечение отца и т. д. В итоге доверчивая тюменка потеряла более 200 тысяч рублей.

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Обман был раскрыт только спустя три месяца — девушка, якобы приворожившая мужчину, так и не дождавшись с ним встречи, решила еще раз ему написать. Правда, сообщение она отправила в тот мессенджер, в котором с ним общалась до знакомства с гадалкой. Удивленный мужчина сообщил, что переписку с ней не вел и денег у нее не брал. А также посоветовал обратиться в полицию.

В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд. Аферистку ждет наказание по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

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