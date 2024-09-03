От имени привороженного мужчины просила деньги: в Тюмени гадалка обманула клиентку

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
По данным прокуратуры Тюмени, в мае этого года мошенница в групповом чате одного из мессенджеров в сети «Интернет» предложила одной из доверчивых тюменок провести в ее интересах ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороте мужчины. Женщина заверила свою «клиентку» в своих экстрасенсорных способностях.
Для пущего убеждения аферистка вступила в переписку с потерпевшей от имени привороженного мужчины. Кроме того, гадалка-мошенница от его имени в переписке с потерпевшей просила перечислить под надуманными предлогами денежные средства — на ремонт машины, на лечение отца и т. д. В итоге доверчивая тюменка потеряла более 200 тысяч рублей.
Обман был раскрыт только спустя три месяца — девушка, якобы приворожившая мужчину, так и не дождавшись с ним встречи, решила еще раз ему написать. Правда, сообщение она отправила в тот мессенджер, в котором с ним общалась до знакомства с гадалкой. Удивленный мужчина сообщил, что переписку с ней не вел и денег у нее не брал. А также посоветовал обратиться в полицию.
В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд. Аферистку ждет наказание по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю мошенники украли у жителей региона порядка 37 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали около 70 человек.