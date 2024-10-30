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Posted 30 октября, 15:34

Published 30 октября, 15:34

Modified 30 октября, 15:36

Updated 30 октября, 15:36

В Тюмени сутки нельзя будет купить алкоголь

Тюмень на сутки окажется без алкоголя. В интернете уже нашлись «профильные» мошенники

30 октября 2024, 15:34
Фото: 1MI.

В Тюмени сутки нельзя будет купить алкоголь

Сюжет
Алкоголь
Ограничение на продажу алкоголя будет действовать в День народного единства.

В Тюменской области на один день будет запрещена продажа алкоголя в магазинах. Ограничение вступит в силу 4 ноября.

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области. День народного единства — 4 ноября», — сказано в действующем региональном постановлении от 2017 года.

Это ограничение не распространяется на предприятия общественного питания.

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Жители Тюмени сообщают, что мошенники обманывают тех, кто пытается приобрести алкоголь в ночное время через тематические Telegram-каналы.

В выходные девушка захотела немного выпить, но не успела зайти в магазин, поэтому решила заказать доставку алкоголя через один из каналов в мессенджере Telegram. Оператор запросил у нее полную предоплату.

«После того, как я перевела деньги, переписка была удалена. Алкоголь мне, естественно, никто не привез», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени.

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Еще один житель Тюмени также потерял деньги, пытаясь приобрести алкоголь ночью. Он с друзьями праздновали день рождения, и в какой-то момент у них закончились напитки. Кто-то из гостей предложил заказать их через Telegram. Канал быстро нашли, перевели деньги за заказ, и сразу после этого «оператор сервиса» удалил всю переписку.

«Пришлось разойтись по домам», — рассказал тюменец в разговоре с агентством.

Сейчас запрет на розничную продажу алкоголя в Тюменской области действует с 21:00 до 08:00. Правоохранительные структуры ситуацию не комментировали

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Ранее стало известно, что пьяный тюменец вез мать с ребенком в магазин и перевернулся в кювет.

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#Иван Солдатов#Общество#Алкоголь#Новости тюмени#Мошенники#Алкогольное опьянение
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