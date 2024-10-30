Тюмень на сутки окажется без алкоголя. В интернете уже нашлись «профильные» мошенники

Еще один житель Тюмени также потерял деньги, пытаясь приобрести алкоголь ночью. Он с друзьями праздновали день рождения, и в какой-то момент у них закончились напитки. Кто-то из гостей предложил заказать их через Telegram. Канал быстро нашли, перевели деньги за заказ, и сразу после этого «оператор сервиса» удалил всю переписку.