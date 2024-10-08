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Posted 8 октября, 07:05

Published 8 октября, 07:05

Modified 8 октября, 07:07

Updated 8 октября, 07:07

В Тюмени на остановках появились QR-коды с расписанием автобусов

Когда приедет автобус, тюменцы узнают с помощью QR-кода. Но это доступно не всем

8 октября 2024, 07:05
Фото: 1MI

В Тюмени на остановках появились QR-коды с расписанием автобусов

Сюжет
Общественный транспорт
Аншлаги с QR-кодами, с помощью которых можно узнать время прибытия автобуса появились на двух тюменских остановках. Аншлаги установили на остановочном комплексе «Газпром» и «улица Холодильная» (по направлению в центр города).
«Чтобы узнать, когда приедет автобус, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке. На экране откроется расписание маршрутов с данной остановкой и временем прибытия транспорта», — пояснили в администрации Тюмени.

Тюменцы данное нововведение не оценили — горожане отметили, что воспользоваться QR-кодом не смогут те, у кого кнопочные телефоны.

«Пожилым людям с кнопочными телефонами это новшество „понравится“. Видимо, их в счёт уже не берут», — отметили жители областной столицы.

И добавили, что пока самым удобным вариантом является электронного расписание, в котором указано время прибытия всех маршрутов. Такое табло установлено на остановочном комплексе у Драмтеатра.

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Ранее «Наш Город» писал, что в июле этого года власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по изготовление и монтажу 15 автопавильонов трех типов с LCD-мониторами для отображения информации о прибытии транспорта.

Работы по установке должны были быть выполнены в срок до 20 декабря 2024. Однако в итоге на аукцион стоимостью около 25 миллионов рублей поступила лишь одна заявка, которая не соответствовала требованиям. Торги признали несостоявшимися.

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