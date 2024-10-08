Когда приедет автобус, тюменцы узнают с помощью QR-кода. Но это доступно не всем

Posted 8 октября, 07:05
Published 8 октября, 07:05
Modified 8 октября, 07:07
Updated 8 октября, 07:07
«Чтобы узнать, когда приедет автобус, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке. На экране откроется расписание маршрутов с данной остановкой и временем прибытия транспорта», — пояснили в администрации Тюмени.
Тюменцы данное нововведение не оценили — горожане отметили, что воспользоваться QR-кодом не смогут те, у кого кнопочные телефоны.
«Пожилым людям с кнопочными телефонами это новшество „понравится“. Видимо, их в счёт уже не берут», — отметили жители областной столицы.
И добавили, что пока самым удобным вариантом является электронного расписание, в котором указано время прибытия всех маршрутов. Такое табло установлено на остановочном комплексе у Драмтеатра.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле этого года власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по изготовление и монтажу 15 автопавильонов трех типов с LCD-мониторами для отображения информации о прибытии транспорта.
Работы по установке должны были быть выполнены в срок до 20 декабря 2024. Однако в итоге на аукцион стоимостью около 25 миллионов рублей поступила лишь одна заявка, которая не соответствовала требованиям. Торги признали несостоявшимися.