На новые остановки с LCD-табло и WI-FI в Тюмени потратят миллионы рублей

В документах указано, что автопавильоны должны быть трех типов. Первый вариант — из металла и стекла с подсветкой и табло для отображения информации о прибытии транспорта LCD 32 дюйма, с кнопкой вызова экстренных служб, гнездами usb зарядки и точкой доступа WI-FI. Табло разместят в боковой стенке павильона с обоих сторон, для обеспечения удобного обзора информации для граждан, ожидающих автобус, как снаружи, так и внутри павильона. Остановку такого типа власти закажут только одну.