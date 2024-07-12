На новые остановки с LCD-табло и WI-FI в Тюмени потратят миллионы рублей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
В документах указано, что автопавильоны должны быть трех типов. Первый вариант — из металла и стекла с подсветкой и табло для отображения информации о прибытии транспорта LCD 32 дюйма, с кнопкой вызова экстренных служб, гнездами usb зарядки и точкой доступа WI-FI. Табло разместят в боковой стенке павильона с обоих сторон, для обеспечения удобного обзора информации для граждан, ожидающих автобус, как снаружи, так и внутри павильона. Остановку такого типа власти закажут только одну.
Второй вариант — автопавильон, изготовленный из стекла и металла с табло для отображения информации о прибытии транспорта. Его установят в боковой стенке павильона обращенной по направлению к прибывающему пассажирского транспорта. На табло будут отображаться текущее время, текущая температура наружного воздуха, номер маршрута и прогноз времени прибытия транспорта. Остановок такого типа будет 13.
Третий вариант — аналогичный второму варианту автопавильон, отличающийся лишь меньшими габаритами.
Согласно документации, работы по изготовлению и монтажу автопавильонов должны быть выполнены в срок до 20 декабря 2024 года. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 июля.
Ранее «Наш Горд» писал, что в Тюмени власти не планируют до конца этого года повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Очередной рост цен на билеты запланирован на 2025 год.