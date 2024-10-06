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Posted 6 октября, 10:31

Published 6 октября, 10:31

Modified 6 октября, 10:33

Updated 6 октября, 10:33

Тюменское ПАТП № 1 ищет водителей автобусов на 89 маршрутов

Тяжелые и вредные условия труда: в Тюмени ищут срочно водителей автобусов

6 октября 2024, 10:31
Фото: 1MI

Тюменское ПАТП № 1 ищет водителей автобусов на 89 маршрутов

Сюжет
Автобус
Тюменское предприятие ТПАТП № 1 объявило о поиске водителей и кондукторов на 89 городских автобусных маршрутов. Компании требуются сотни человек.
«Объявления размещены как в общероссийской базе вакансий и резюме, так и на других интернет-сервисах для размещения объявлений о вакансиях и резюме на рынке труда, а также на 114 мониторах в транспорте общего пользования», — пояснили РБК Тюмени в городской мэрии.

В вакансии, размещенной на портале «Работа Росси» указано, что от кандидата требуется среднее образование, наличие водительского удостоверения категории D и DE, а также готовность к тяжелым и вредным условиям труда.

Работодатель обещает предоставление льгот и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством за работу во вредных условиях труда: доплату в размере 4%, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, право на досрочное назначение страховой пенсии. Размер заработной платы от 85 тысяч рублей, график — сменный.

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Кроме того, компания ищет 34 водителя автобусов для перевозки детей на зарплату от 75 тысяч рублей. Требуется медкнижка и наличие водительского удостоверения категории.

Отметим, что в конце сентября генеральный директор ПАТП №1 Роман Шулепов сообщал, что предприятие нуждается в 200 водителях. На конец первого месяца осени в ПАТП №1 трудились 800 водителей автобусов.

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