Тяжелые и вредные условия труда: в Тюмени ищут срочно водителей автобусов

Posted 6 октября, 10:31
Published 6 октября, 10:31
Modified 6 октября, 10:33
Updated 6 октября, 10:33
«Объявления размещены как в общероссийской базе вакансий и резюме, так и на других интернет-сервисах для размещения объявлений о вакансиях и резюме на рынке труда, а также на 114 мониторах в транспорте общего пользования», — пояснили РБК Тюмени в городской мэрии.
В вакансии, размещенной на портале «Работа Росси» указано, что от кандидата требуется среднее образование, наличие водительского удостоверения категории D и DE, а также готовность к тяжелым и вредным условиям труда.
Работодатель обещает предоставление льгот и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством за работу во вредных условиях труда: доплату в размере 4%, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней, право на досрочное назначение страховой пенсии. Размер заработной платы от 85 тысяч рублей, график — сменный.
Кроме того, компания ищет 34 водителя автобусов для перевозки детей на зарплату от 75 тысяч рублей. Требуется медкнижка и наличие водительского удостоверения категории.
Отметим, что в конце сентября генеральный директор ПАТП №1 Роман Шулепов сообщал, что предприятие нуждается в 200 водителях. На конец первого месяца осени в ПАТП №1 трудились 800 водителей автобусов.