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Posted 8 октября, 06:01

Published 8 октября, 06:01

Modified 8 октября, 06:03

Updated 8 октября, 06:03

В Тюменской области на службу в армию осенью призовут 2 тысячи человек

Стало известно, сколько тюменцев заберут в армию этой осенью

8 октября 2024, 06:01
Фото: 1MI

В Тюменской области на службу в армию осенью призовут 2 тысячи человек

Более 2 тысяч жителей Тюменской области пополнят ряды российской армии этой осенью. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

По его словам, тюменцы будут проходить службу во всех родах и видах войск, в том числе в сухопутных, на военно-морском флоте военно-космических силах, в войсках национальной гвардии и т. д. Более 20 человек из региона отправятся на службу в президентский полк.

«Ранее от Тюменской области в президентский полк направляли 15 человек. Но так как наши ребята показывают хорошие результаты и неплохие знания — данная квота была увеличена», — сообщил Чирков.

Также военком добавил, что сегодня все больше тюменских призывников уже имеют средне-специальное и высшее образование. Соответственно многие из них хотят проходить службу по тому профилю, которое они получили в учебном заведении.

«Призывников с выдающимися достижениями в научной деятельности мы направляем на службу в научные роты. Те, кто имеют IT-образование и трудятся по специальности в аккредитованной организации, попадают под освобождение от призыва», — добавил Сергей Чирков.
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Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в России, в том числе Тюменской области, 1 октября 2024 года и продлится до 31 декабря. Всего в России на военную службу призовут 133 тысячи человек.

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