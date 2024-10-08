Стало известно, сколько тюменцев заберут в армию этой осенью

Posted 8 октября, 06:01
Published 8 октября, 06:01
Modified 8 октября, 06:03
Updated 8 октября, 06:03
По его словам, тюменцы будут проходить службу во всех родах и видах войск, в том числе в сухопутных, на военно-морском флоте военно-космических силах, в войсках национальной гвардии и т. д. Более 20 человек из региона отправятся на службу в президентский полк.
«Ранее от Тюменской области в президентский полк направляли 15 человек. Но так как наши ребята показывают хорошие результаты и неплохие знания — данная квота была увеличена», — сообщил Чирков.
Также военком добавил, что сегодня все больше тюменских призывников уже имеют средне-специальное и высшее образование. Соответственно многие из них хотят проходить службу по тому профилю, которое они получили в учебном заведении.
«Призывников с выдающимися достижениями в научной деятельности мы направляем на службу в научные роты. Те, кто имеют IT-образование и трудятся по специальности в аккредитованной организации, попадают под освобождение от призыва», — добавил Сергей Чирков.
Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в России, в том числе Тюменской области, 1 октября 2024 года и продлится до 31 декабря. Всего в России на военную службу призовут 133 тысячи человек.