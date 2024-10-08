«Неожиданно, красиво, ярко»: тюменское небо вновь озарило северное сияние. ФОТО

Posted 8 октября, 05:01
Published 8 октября, 05:01
Modified 8 октября, 05:03
Updated 8 октября, 05:03
Фотографиями редкого для тюменского региона природного явления жители области поделились в социальных сетях.
«Сияние началось неожиданно, красиво, ярко. Но жаль облака сильно помешали», — отметил тюменский фотограф Евгений Бушуев.
Заметим, что прогнозы появления полярных сияний специалисты озвучивали еще в конце минувшей недели — ожидалось, что на Землю обрушался сильнейшие магнитные бури вследствие произошедших мощных вспышек на Солнце 2 и 3 октября. Однако, тогда выбросы солнечной плазмы обошли планету стороной.
Накануне, после дневного перерыва магнитные колебания под вечер вернулись к уровню бури. Вечером 7 октября регистрировался шторм уровня G2 (средний). В течение всего понедельника Землю цеплял периферийными фрагментами проходящего мимо облака плазмы от вспышки X9.1.
В настоящее время слабая магнитная буря на Земле продолжается. По оценкам экспертов Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитна обстановка стабилизируется ближе к середине дня.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее полярное тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.