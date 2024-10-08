«Неожиданно, красиво, ярко»: тюменское небо вновь озарило северное сияние. ФОТО

Заметим, что прогнозы появления полярных сияний специалисты озвучивали еще в конце минувшей недели — ожидалось, что на Землю обрушался сильнейшие магнитные бури вследствие произошедших мощных вспышек на Солнце 2 и 3 октября. Однако, тогда выбросы солнечной плазмы обошли планету стороной.