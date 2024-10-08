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Posted 8 октября, 05:01

Published 8 октября, 05:01

Modified 8 октября, 05:03

Updated 8 октября, 05:03

Жители Тюменской области вновь увидели северное сияние

«Неожиданно, красиво, ярко»: тюменское небо вновь озарило северное сияние. ФОТО

8 октября 2024, 05:01
Фото: Евгений Бушуев

Жители Тюменской области вновь увидели северное сияние

Северное сияние наблюдали в ночь с 7 на 8 октября жители юга Тюменской области. Причиной природного явления стал магнитный геошторм уровня G2, обрушившийся на Землю вечером 7 октября.

Фотографиями редкого для тюменского региона природного явления жители области поделились в социальных сетях.

«Сияние началось неожиданно, красиво, ярко. Но жаль облака сильно помешали», — отметил тюменский фотограф Евгений Бушуев.
Фото: ЧС Тюмень

Заметим, что прогнозы появления полярных сияний специалисты озвучивали еще в конце минувшей недели — ожидалось, что на Землю обрушался сильнейшие магнитные бури вследствие произошедших мощных вспышек на Солнце 2 и 3 октября. Однако, тогда выбросы солнечной плазмы обошли планету стороной.

Фото: Евгений Бушуев

Накануне, после дневного перерыва магнитные колебания под вечер вернулись к уровню бури. Вечером 7 октября регистрировался шторм уровня G2 (средний). В течение всего понедельника Землю цеплял периферийными фрагментами проходящего мимо облака плазмы от вспышки X9.1.

В настоящее время слабая магнитная буря на Земле продолжается. По оценкам экспертов Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитна обстановка стабилизируется ближе к середине дня.

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Ранее «Наш Город» писал, что ранее полярное тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.

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