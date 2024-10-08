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Posted 8 октября, 05:28

Published 8 октября, 05:28

Modified 8 октября, 05:30

Updated 8 октября, 05:30

В Тюмени ветеринарные услуги подорожали с начала года на 30%

В Тюмени ветеринарные услуги подорожали с начала года на 30%

8 октября 2024, 05:28
Фото: 1MI
По словам участников рынка, на рост стоимости повлияли логистические проблемы и трудности с доставкой сырья, подорожание расходных материалов, а также повышение заработной платы сотрудникам.
«Стоимость ветеринарных услуг формируется, как за счет себестоимости конкретного товара, так и амортизации оборудования. В нашей клинике мы практически не занимаемся импортозамещением — используем много дефицитных препаратов, вакцин, кормов и прочего. Если мы что-то и заменяем, то только потому, что потеряли любые возможности ввоза оригинальной импортной продукции», — рассказала руководитель веткнилки «Клевер» Анастасия Колпакчи.

Об увеличении стоимости услуг ветеринаров сообщили и в ветцентре «Ника». Директор центра Ксения Яйлеткан отметила, то рост составил 10-15%.

«Пытались сдерживать цены. Но у поставщиков подорожали как расходники, так и препараты. Кроме того, увеличилась стоимость аренда, коммунальных услуг, связи, рекламных услуг. От безысходности были вынуждены перейти на альтернативные отечественные аналоги заграничных препаратов. Однако они существенно уступают в качестве и эффективности», — пояснила РБК Тюмень Ксения Яйлеткан.
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Ранее «Наш Город» писал, что траты жителей Тюменской области на содержание домашних питомцев увеличились в два раза. При этом, из всех позиций наиболее подорожали корма премиум-класса — за первое полугодие 2024 года стоимость увеличилась на 80%.

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