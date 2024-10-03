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Posted 3 октября, 08:20

Published 3 октября, 08:20

Modified 3 октября, 08:22

Updated 3 октября, 08:22

Содержать домашних животных в Тюмени стало вдвое дороже.

Дорогой мур! Содержать домашних животных в Тюмени стало вдвое дороже

3 октября 2024, 08:20
Фото: 1MI
Содержать домашних животных в Тюмени стало вдвое дороже.

Содержать домашних животных в Тюмени стало вдвое дороже

Тюменцы сообщают о том, что их траты на содержание домашних животных существенно выросли, из-за этого некоторым приходится отказываться от походов к ветеринару и дополнительных процедур.

В среднем товары для животных выросли в цене на 30%, однако стоимость некоторых позиций увеличилась вдвое, а порою и того больше. Основной категорией товаров, ударившей по кошелькам тюменцев с домашними животными, стали корма.

«Сначала переводили кота на другой корм, так как старый перестали поставлять. Но и он дорожает. На Чико (так зовут питомца — прим.ред) раньше в месяц уходило около 5 тысяч рублей, а сейчас свыше 10 тысяч, основные траты приходятся как раз на корм», — рассказала «Нашему городу» тюменка Валерия Максимова.

Как пояснил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григория Балагуров, только за первое полугодие стоимость кормов кратно выросла, варианты премиум-класса поднялись в цене до 80%.

На фоне повышенных затрат на содержание питомцев некоторые тюменцы стали отказываться от груминга или плановых походов к ветеринару.

«Дорожают расходники и препараты для оказания медицинских услуг. Сейчас все чаще отказываются от услуг специалистов, отдавая предпочтения самостоятельным процедурам, оно и понятно — цены растут на все стремительно», — рассказал ветеринар Олег Мальков.

Как объяснила экономист Ирина Меняйлова, главная причина роста цен — это инфляция, удорожание сырья и расходных материалов, а также сложности с транспортировкой.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель региона выплатит 100 тысяч рублей пострадавшим мот укуса его овчарки.

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