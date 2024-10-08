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Posted 8 октября, 06:35

Published 8 октября, 06:35

Modified 8 октября, 06:37

Updated 8 октября, 06:37

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Курган погибли три человека

В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе ребенок

8 октября 2024, 06:35
Фото: 1MI

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Курган погибли три человека

Сюжет
Дети
Трагедия произошла в понедельник, 7 октября, около 17:00 на федеральной автодороге Тюмень — Курган. На 54-м километре трассы Белозерском районе столкнулись фура и легковой автомобиль Kia Rio.

По предварительным данным, 42-летний водитель легковушки по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 57-летнего мужчины.

Видео: ГАИ Курганской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Kia Rio, 43-летняя пассажирка авто и 11-летняя девочка погибли. Они скончались на месте происшествия до приезда бригады сокрой помощи, сообщили в Госавтоинспекции по Курганской области.

В настоящее в обстоятельствах и причинах происшедшей трагедии разбираются сотрудники ведомства.

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