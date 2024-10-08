В ДТП на тюменской трассе погибли три человека, в том числе ребенок

Posted 8 октября, 06:35
Published 8 октября, 06:35
Modified 8 октября, 06:37
Updated 8 октября, 06:37
По предварительным данным, 42-летний водитель легковушки по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 57-летнего мужчины.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Kia Rio, 43-летняя пассажирка авто и 11-летняя девочка погибли. Они скончались на месте происшествия до приезда бригады сокрой помощи, сообщили в Госавтоинспекции по Курганской области.
В настоящее в обстоятельствах и причинах происшедшей трагедии разбираются сотрудники ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в Ишимском районе на 29-м километре автодороги Ишим — Казанское произошла смертельная авария. В ДТП погиб один человек.