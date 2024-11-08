В Тюменской области избили детей, а в ДТП с маршруткой пострадали 11 пассажиров

Posted 8 ноября, 12:54
Published 8 ноября, 12:54
Modified 8 ноября, 12:57
Updated 8 ноября, 12:57
В Ишиме Тюменской области взрослый мужчина избил двух детей. Выяснилось, что ребята смеялись над его сыном. Отец решился вступиться за ребенка и применил силу. К главе СК при этом обратилась мама пострадавших детей, сказав, что избиение двух малолетних взрослым мужчиной недопустимо.
У пострадавших диагностировали ушибы, им понадобилась помощь врачей. По факту случившегося следователи проводят проверку.
Сегодня на улице Котовского в Тюмени в одной из машин, припаркованных у дома, нашли труп. В настоящий момент причина смерти мужчины неизвестна. Местные жители сразу вызвали полицию, на месте работают следователи. Со слов очевидцев, у погибшего была проблема с сердцем.
Андрею Киму изменили меру пресечения из-за нарушения ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста. Государственный обвинитель попросил суд отправить бывшего депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима под стражу.
Экс-депутата обвиняют в покушении на хищение 3 миллионов рублей и незаконном хранении боеприпасов. Добавим, что рассмотрение уголовного дела продолжается.
В тюменском магазине нашли сыр иностранного производства, который подходит под определение санкционной продукции. Согласно законодательству, товар изъяли и уничтожили. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее сотрудники регионального Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 33 килограммов сыра из Италии, Франции и Испании. Его нашли на тюменском рынке.
Сегодняшним утром автобус маршрута № 6 врезался в опору камеры видеонаблюдения. Авария произошла на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. Известно, что пострадало 11 пассажиров общественного транспорта в возрасте от 22 до 63 лет. Люди получили синяки, ушибы или другие травмы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина ДТП.