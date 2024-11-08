В Тюменской области избили детей, а в ДТП с маршруткой пострадали 11 пассажиров

Сегодня на улице Котовского в Тюмени в одной из машин, припаркованных у дома, нашли труп. В настоящий момент причина смерти мужчины неизвестна. Местные жители сразу вызвали полицию, на месте работают следователи. Со слов очевидцев, у погибшего была проблема с сердцем.