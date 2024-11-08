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Posted 8 ноября, 12:54

Published 8 ноября, 12:54

Modified 8 ноября, 12:57

Updated 8 ноября, 12:57

В Тюменской области избили детей, а в ДТП с маршруткой пострадали 11 пассажиров

В Тюменской области избили детей, а в ДТП с маршруткой пострадали 11 пассажиров

8 ноября 2024, 12:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Ишиме взрослый мужчина избил двух детей, которые издевались над его сыном. Тем временем, в Тюмени автобус врезался в опору камеры фотофиксации, пострадали 11 человек.

Взрослый мужчина избил детей

В Ишиме Тюменской области взрослый мужчина избил двух детей. Выяснилось, что ребята смеялись над его сыном. Отец решился вступиться за ребенка и применил силу. К главе СК при этом обратилась мама пострадавших детей, сказав, что избиение двух малолетних взрослым мужчиной недопустимо.

У пострадавших диагностировали ушибы, им понадобилась помощь врачей. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Взрослый мужчина в Ишиме избил двух детей. Делом заинтересовался глава СК Бастрыкин
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В одном из районов Тюмени нашли труп в авто

Сегодня на улице Котовского в Тюмени в одной из машин, припаркованных у дома, нашли труп. В настоящий момент причина смерти мужчины неизвестна. Местные жители сразу вызвали полицию, на месте работают следователи. Со слов очевидцев, у погибшего была проблема с сердцем.

Загадочная гибель. В одном из районов Тюмени нашли труп в машине. ФОТО
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Бывший депутат отправлен под стражу

Андрею Киму изменили меру пресечения из-за нарушения ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста. Государственный обвинитель попросил суд отправить бывшего депутата Тюменской городской Думы Андрея Кима под стражу.

Экс-депутата обвиняют в покушении на хищение 3 миллионов рублей и незаконном хранении боеприпасов. Добавим, что рассмотрение уголовного дела продолжается.

Экс-депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким отправлен под стражу
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В магазине Тюмени изъяли санкционный сыр

В тюменском магазине нашли сыр иностранного производства, который подходит под определение санкционной продукции. Согласно законодательству, товар изъяли и уничтожили. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сотрудники регионального Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 33 килограммов сыра из Италии, Франции и Испании. Его нашли на тюменском рынке.

В магазине Тюмени нашли запрещенку
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В результате ДТП в центре Тюмени пострадали 11 пассажиров маршрутки

Сегодняшним утром автобус маршрута № 6 врезался в опору камеры видеонаблюдения. Авария произошла на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. Известно, что пострадало 11 пассажиров общественного транспорта в возрасте от 22 до 63 лет. Люди получили синяки, ушибы или другие травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина ДТП.

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