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Posted 11 ноября, 11:24

Published 11 ноября, 11:24

Modified 11 ноября, 11:33

Updated 11 ноября, 11:33

В Тюменской школе жестоко избили школьницу. ВИДЕО

В Тюменской школе жестоко избили школьницу. ВИДЕО

11 ноября 2024, 11:24
Сюжет
Драка
В Тюменской школе №9 толпой жестоко избили девочку. Инцидент при этом снимался на видео. При этом сама защищавшаяся пыталась дать отпор, но после на нее налетели еще несколько человек.

Сообщается, что сначала на девочку напала другая, а после того дала отпор, подключились еще несколько и повалили ребенка на землю, начав забивать. Что стало причиной конфликта при этом, не сообщается. Известно, что мама девочки сообщила, что у ее дочери диагноз травматическая алопеция кожи головы. Женщина собирается обращаться в полицию.

Как сообщает портал 72.ru, в школе им ответили, что с детьми уже провели беседу, причину конфликта же не раскрывают. В дальнейшем педагоги планируют провести родительское собрание по этому поводу.

Видео: соцсети.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в туалете школы жестоко избили девочку.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Школа#Драка#Новости тюмени
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