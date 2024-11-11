В Тюменской школе жестоко избили школьницу. ВИДЕО

Сообщается, что сначала на девочку напала другая, а после того дала отпор, подключились еще несколько и повалили ребенка на землю, начав забивать. Что стало причиной конфликта при этом, не сообщается. Известно, что мама девочки сообщила, что у ее дочери диагноз травматическая алопеция кожи головы. Женщина собирается обращаться в полицию.