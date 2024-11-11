В Тюмени вынесли приговор сотрудникам ГАИ, избивавшим автолюбителей

Posted 11 ноября, 10:31
Published 11 ноября, 10:31
Modified 11 ноября, 10:38
Updated 11 ноября, 10:38
Как сообщает пресс-служба судов, в 2020 году инспекторы дежурили в Тюменском районе и периодически останавливали машины для проверки. В ходе таких проверок от кулаков сотрудников сначала пострадали два молодых человека, а после — еще два человека, водитель и его пассажир. Причем никаких требований потерпевшие не нарушали, максимум переходя на словесную перепалки. Насилие в отношении сотрудников также не применяли.
После жалоб от потерпевших сотрудников задержали. Суд вынес им приговор. Одному из инспекторов в виде лишения свободы сроком четыре года условно, в отношении двух других инспекторов — в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев условно с испытательным сроком.