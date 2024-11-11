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Posted 11 ноября, 10:31

Published 11 ноября, 10:31

Modified 11 ноября, 10:38

Updated 11 ноября, 10:38

В Тюмени вынесли приговор сотрудникам ГАИ, избивавшим автолюбителей

В Тюмени вынесли приговор сотрудникам ГАИ, избивавшим автолюбителей

11 ноября 2024, 10:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Драка
В Тюмени вынесли приговор сотрудникам патрульно-постовой службы ГИБДД, которые не отличались соблюдением устава и довольно грубо общались с остановленными автолюбителями. При помощи кулаков.

Как сообщает пресс-служба судов, в 2020 году инспекторы дежурили в Тюменском районе и периодически останавливали машины для проверки. В ходе таких проверок от кулаков сотрудников сначала пострадали два молодых человека, а после — еще два человека, водитель и его пассажир. Причем никаких требований потерпевшие не нарушали, максимум переходя на словесную перепалки. Насилие в отношении сотрудников также не применяли.

После жалоб от потерпевших сотрудников задержали. Суд вынес им приговор. Одному из инспекторов в виде лишения свободы сроком четыре года условно, в отношении двух других инспекторов — в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев условно с испытательным сроком.

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#Александр Смирнов#Общество#ГИБДД#Драка#Новости тюмени#Тюменский суд
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