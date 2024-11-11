В Центробанке России допустили повышение ключевой ставки в декабре

Posted 11 ноября, 12:01
Published 11 ноября, 12:01
Modified 11 ноября, 12:03
Updated 11 ноября, 12:03
Точного решения еще нет, однако, Банк России допускает, что в декабре будет снова повышена ключевая ставка, об этом проинформировало агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы регулятора Андрея Заботкина.
Значительного изменения в инфляционной динамике не наблюдается. При этом в стране фиксируется устойчивый рост цен.
Регулятор ожидает, что рост цен по итогам 2024 года составит 8-8,5 процентов. Такой рост в два раза больше ожидаемого и выше, чем в следующем году.
Напомним, тюменские банки отчитались об увеличении числа вкладов жителей региона на 26%. Причем подавляющая их часть была сделана в рублях.
Ранее мы писали, что тюменцы стали реже брать ипотеку. За прошедшие месяцы 2024 года жители региона оформили на 28% ипотечных кредитов меньше, чем в прошлом году.