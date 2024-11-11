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Posted 11 ноября, 12:01

Published 11 ноября, 12:01

Modified 11 ноября, 12:03

Updated 11 ноября, 12:03

В Центробанке России допустили повышение ключевой ставки в декабре

В Центробанке России допустили повышение ключевой ставки в декабре

11 ноября 2024, 12:01
Фото: 1MI.
Как стало известно, Центробанк России не исключает вероятность повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится уже в следующем месяце.

Точного решения еще нет, однако, Банк России допускает, что в декабре будет снова повышена ключевая ставка, об этом проинформировало агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы регулятора Андрея Заботкина.

Значительного изменения в инфляционной динамике не наблюдается. При этом в стране фиксируется устойчивый рост цен.

Регулятор ожидает, что рост цен по итогам 2024 года составит 8-8,5 процентов. Такой рост в два раза больше ожидаемого и выше, чем в следующем году.

Напомним, тюменские банки отчитались об увеличении числа вкладов жителей региона на 26%. Причем подавляющая их часть была сделана в рублях.

В Тюмень возвращается льготная ипотека спустя два месяца
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Ранее мы писали, что тюменцы стали реже брать ипотеку. За прошедшие месяцы 2024 года жители региона оформили на 28% ипотечных кредитов меньше, чем в прошлом году.

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