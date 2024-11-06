Тюменцы стали реже брать ипотеку

Posted 6 ноября, 09:34
Published 6 ноября, 09:34
Modified 6 ноября, 09:36
Updated 6 ноября, 09:36
По данным регионального отделения ЦБ РФ, в текущем году тюменцы оформили 19,4 тыс кредитов на приобретение жилья. В 2023 году этот показатель был почти на треть выше.
Такое падение наблюдается на фоне роста ставок по ипотеке, завершения программы льготной ипотеки на новостройки. Также свою роль сыграло ужесточение требований к потенциальным заемщикам и условий предоставления льгот.
Ранее глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что происходит на рынке недвижимости в Тюмени. Его настрой в целом оптимистичен.