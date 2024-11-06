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Posted 6 ноября, 09:34

Published 6 ноября, 09:34

Modified 6 ноября, 09:36

Updated 6 ноября, 09:36

Тюменцы стали реже брать ипотеку

Тюменцы стали реже брать ипотеку

6 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
За прошедшие месяцы 2024 года жители Тюменской области оформили на 28% ипотечных кредитов меньше, чем в прошлом году. Рассказываем причины.

По данным регионального отделения ЦБ РФ, в текущем году тюменцы оформили 19,4 тыс кредитов на приобретение жилья. В 2023 году этот показатель был почти на треть выше.

Такое падение наблюдается на фоне роста ставок по ипотеке, завершения программы льготной ипотеки на новостройки. Также свою роль сыграло ужесточение требований к потенциальным заемщикам и условий предоставления льгот.

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Ранее глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что происходит на рынке недвижимости в Тюмени. Его настрой в целом оптимистичен.

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#Татьяна Курганова#Общество#Недвижимость#Центральный банк РФ#Ипотека
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