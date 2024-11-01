Дальше — хуже? Тюменцев лишили возможности оформить ипотеку по льготной программе

Posted 1 ноября, 08:36
Published 1 ноября, 08:36
Modified 1 ноября, 08:38
Updated 1 ноября, 08:38
Как рассказал специалист, некоторые банки приостановили выдачу ипотек по программе для семей с детьми. Не всегда сделку можно оформить даже, если есть первоначальный взнос в 50%.
«Последними успели те, кто был записан на сделку до 30 октября. Сейчас приходится „выбивать“ в более мелких банках программы для желающих. Обещали, что до конца ноября с программой все будет хорошо, но как-то пока не получается. Вряд ли до конца года все семьи, планирующие оформление, успеют заключиться», — говорит специалист.
Некоторые банки сообщают, что ждут получения дополнительных лимитов. Однако в то, что программа будет работать в прежних объемах до конца года, многие специалисты рынка уже не особо верят.
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