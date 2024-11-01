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Posted 1 ноября, 08:36

Published 1 ноября, 08:36

Modified 1 ноября, 08:38

Updated 1 ноября, 08:38

Тюменцы не могут оформить ипотеку по льготной программе.

Дальше — хуже? Тюменцев лишили возможности оформить ипотеку по льготной программе

1 ноября 2024, 08:36
Фото: 1MI. Тюменцы не могут оформить ипотеку по льготной программе.

Тюменцы не могут оформить ипотеку по льготной программе

Сюжет
Недвижимость
Сейчас сделки по «семейной ипотеке» специалистам приходится «выбивать», об этом «Нашему городу» рассказал риелтор Андрей Белоусов. Специалист считает, что до конца года программа останется недоступной для жителей региона.

Как рассказал специалист, некоторые банки приостановили выдачу ипотек по программе для семей с детьми. Не всегда сделку можно оформить даже, если есть первоначальный взнос в 50%.

«Последними успели те, кто был записан на сделку до 30 октября. Сейчас приходится „выбивать“ в более мелких банках программы для желающих. Обещали, что до конца ноября с программой все будет хорошо, но как-то пока не получается. Вряд ли до конца года все семьи, планирующие оформление, успеют заключиться», — говорит специалист.

Некоторые банки сообщают, что ждут получения дополнительных лимитов. Однако в то, что программа будет работать в прежних объемах до конца года, многие специалисты рынка уже не особо верят.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени сдают БДСМ-квартиру с уютным онлайн-кинотеатром и «особыми условиями».

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