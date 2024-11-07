В Тюмень возвращается льготная ипотека спустя два месяца

Posted 7 ноября, 15:43
Published 7 ноября, 15:43
Modified 7 ноября, 15:46
Updated 7 ноября, 15:46
Хусаинов, ссылаясь на собственные данные, рассказал, что Сбер и ВТБ планируют возобновить запись на семейную ипотеку уже на следующей неделе.
«Так что 4 квартал будет жарким на рынке недвижимости России!», — подчеркнул Хусаинов.
Напомним, с 18 сентября Сбербанк приостановил выдачу льготной ипотеки по семейной программе. Это произошло из-за исчерпания лимита средств, выделенных российским правительством.
Жители Тюмени, планировавшие оформить ипотеку для покупки жилья, не могли этого сделать на протяжении двух месяцев. Помимо Сбербанка, приостановили выдачу семейной ипотеки еще девять кредитных организаций.
В конце октября ДОМ.РФ сообщил, что власти выделили дополнительные средства на семейную ипотеку, что позволит продолжить сделки по программе. Государство увеличило лимиты для семейной ипотеки.
По информации ТАСС, на программу семейной ипотеки выделено 350 млрд рублей. Насколько это много? Согласно отчету ЦБ за сентябрь, банки выдали жилищные кредиты на общую сумму 372,8 млрд рублей, включая рыночные программы и другие льготные кредиты на жилье, такие как дальневосточная и IT-ипотека.
По предварительным оценкам, выделенных средств на семейную ипотеку должно хватить на месяц-полтора, в зависимости от спроса. Однако есть вероятность, что деньги закончатся раньше. Во-первых, существует отложенный спрос — заявки, которые в настоящее время находятся на паузе. Во-вторых, из-за роста ключевой ставки лимиты расходуются быстрее.
Что же касается рынка недвижимости в Тюменской области, ранее Ильдар Хусаинов заявил о стабильной работе сектора. Он отметил, что выручка «Этажей» в сравнении с октябрем 2023 года уменьшилась на 19,4%, и это, по его словам, можно считать положительным моментом.
Это связано с тем, что прошлый год характеризовался избыточным субсидированием со стороны государства, поэтому результаты финансовой деятельности были завышенными. Кроме того, согласно предварительным данным, общее количество выданных ипотечных кредитов в России в октябре 2024 года предполагается снизиться на 45–50% по сравнению с тем же месяцем 2023 года.
«По сравнению с октябрем 2022 года выручка в октябре 2024 года увеличилась на 32,6%. Что доказывает рабочее состояние рынка», — подчеркнул Хусаинов.
По его мнению, в октябре наблюдались позитивные тренды в нескольких отраслях, среди которых можно выделить семейную ипотеку, которая активизировалась. Также в этом месяце возросла активность на рынке подрядов, заметно увеличилось количество сделок с наличным расчетом.
В отношении цен наблюдается резкое снижение: в октябре 1-1,2% объектов недвижимости начали срочно снижать стоимость.
«В целом настрой вполне нормальный, нам, как и многим другим, предстоит в 4 квартале завершить донастройку системы под новую реальность, со всем справляемся успешно. Теперь я уже в этом уверен, но еще летом мне казалось, что эта задача архисложная», — подчеркнул эксперт.
Ранее мы писали, что тюменцы стали реже брать ипотеку. За прошедшие месяцы 2024 года жители Тюменской области оформили на 28% ипотечных кредитов меньше, чем в прошлом году.