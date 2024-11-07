В Тюмень возвращается льготная ипотека спустя два месяца

Это связано с тем, что прошлый год характеризовался избыточным субсидированием со стороны государства, поэтому результаты финансовой деятельности были завышенными. Кроме того, согласно предварительным данным, общее количество выданных ипотечных кредитов в России в октябре 2024 года предполагается снизиться на 45–50% по сравнению с тем же месяцем 2023 года.