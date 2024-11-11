В зону СВО тюменским пехотинцам передали беспилотник и необходимое оборудование

Posted 11 ноября, 11:50
Published 11 ноября, 11:50
Modified 11 ноября, 11:52
Updated 11 ноября, 11:52
Бойцы, служащие в зоне специальной военной операции, выразили благодарность губернатору региона Александру Моору и местным жителям.
— В подразделение БПЛА отдельной бригады морской пехоты передали беспилотник и другое оборудование. Уважаемые Александр Викторович, Николай Юрьевич, дорогие коллеги из молодежной политики, родные тюменцы! Мы от всей души хотим поблагодарить вас за помощь, — сказали бойцы.
Солдаты также добавили, что Сибирь всегда славилась единством и сплоченностью.
Известно, что дроны нужны пехотинцам для отслеживания и уничтожения мин, которые сбрасывает противник.