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Posted 11 ноября, 11:50

Published 11 ноября, 11:50

Modified 11 ноября, 11:52

Updated 11 ноября, 11:52

В зону СВО тюменским пехотинцам передали беспилотник и необходимое оборудование

В зону СВО тюменским пехотинцам передали беспилотник и необходимое оборудование

11 ноября 2024, 11:50
Фото: 1MI.
Согласно сведениям информационного центра правительства Тюменской области, тюменские бойцы из подразделения БПЛА отдельной бригады морской пехоты получили дрон и другое оборудование.

Бойцы, служащие в зоне специальной военной операции, выразили благодарность губернатору региона Александру Моору и местным жителям.

— В подразделение БПЛА отдельной бригады морской пехоты передали беспилотник и другое оборудование. Уважаемые Александр Викторович, Николай Юрьевич, дорогие коллеги из молодежной политики, родные тюменцы! Мы от всей души хотим поблагодарить вас за помощь, — сказали бойцы.

Солдаты также добавили, что Сибирь всегда славилась единством и сплоченностью.

Известно, что дроны нужны пехотинцам для отслеживания и уничтожения мин, которые сбрасывает противник.

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В Тюменской области недавно открыли памятник участникам СВО. Он представляет собой статую бойца.

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