Тюменцы перестали тратить и начали активнее копить деньги

Posted 5 ноября, 09:16
Published 5 ноября, 09:16
Modified 5 ноября, 09:18
Updated 5 ноября, 09:18
На счетах тюменцев находится 407 млрд рублей. Об этом сообщили в отделении Центробанка по Тюменской области.
На фоне увеличения ключевой ставки в стране банки предлагают выгодные условия по вкладам и накоплениям. Это побуждает жителей региона активнее открывать и пополнять свои счета.
«Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны в третьей декаде октября составила 20,2% годовых», — написано на сайте Банка России.
Примечательно, что Тюменская область занимает первое место по объему сбережений среди регионов «тюменской матрешки». У ямальцев и югорчан накопления увеличились на 9%.
Ранее мы сообщили, какие банки предлагают максимальные проценты по вкладам. Например, у ПСБ ставка по срочному вкладу составила 21,6%.