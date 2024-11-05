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Posted 5 ноября, 09:16

Published 5 ноября, 09:16

Modified 5 ноября, 09:18

Updated 5 ноября, 09:18

Тюменцы перестали тратить и начали активнее копить деньги

Тюменцы перестали тратить и начали активнее копить деньги

5 ноября 2024, 09:16
Фото: 1MI.
Тюменские банки отчитались об увеличении числа вкладов жителей региона на 26%. Причем подавляющая их часть была сделана в рублях.

На счетах тюменцев находится 407 млрд рублей. Об этом сообщили в отделении Центробанка по Тюменской области.

На фоне увеличения ключевой ставки в стране банки предлагают выгодные условия по вкладам и накоплениям. Это побуждает жителей региона активнее открывать и пополнять свои счета.

«Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков страны в третьей декаде октября составила 20,2% годовых», — написано на сайте Банка России.

Примечательно, что Тюменская область занимает первое место по объему сбережений среди регионов «тюменской матрешки». У ямальцев и югорчан накопления увеличились на 9%.

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Ранее мы сообщили, какие банки предлагают максимальные проценты по вкладам. Например, у ПСБ ставка по срочному вкладу составила 21,6%.

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#Татьяна Курганова#Общество#Банки#Вклады#Центробанк#Процентные ставки
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