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Posted 24 сентября, 06:00

Published 24 сентября, 06:00

Modified 25 сентября, 18:00

Updated 25 сентября, 18:00

Загород Экспо: все о зимней стройке, стройматериалах, инженерке и дизайне

Загород Экспо: все о зимней стройке, стройматериалах, инженерке и дизайне

24 сентября 2024, 06:00
Фото: Загород Экспо
Реклама. ИП Осипова К.С., ИНН 720316352177. erid: LjN8KMrtL
Для всех, кто планирует успеть до наступления холодов купить землю, подготовить к зимовке садовый участок, построить дом к следующей весне, выбрать инженерное оборудование, увидеть новинки в ландшафтном и интерьерном дизайне, пройдет отраслевая выставка, посвященная загородной жизни Тюмени.

5 и 6 октября 2024 года в Тюменском технопарке пройдет «Загород Экспо». 70 компаний представят свои товары и услуги. 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом, будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.

Есть в народе такая поговорка: «Умный строит зимой, а богатый — весной». Тюменские застройщики ИЖС подтвердят, что весной, когда большинство людей начинает строительство дома, цены поднимаются практически на все стройматериалы, а стоимость грузоперевозок и аренды спецтехники становится в среднем на 20% выше. Таков естественный закон рынка. Зимой цены остаются на уровне прошлого года, а иногда производители предоставляют крупным строительным компаниям значительные скидки. Поэтому расходы на материалы в межсезонье могут оказаться ниже, а строительство выйдет дешевле.

Об особенностях зимнего строительства и сезонных инженерных работах можно узнать на выставке «Загород Экспо». Среди участников — девелоперы и строительные компании, банки, производители строительных, отделочных материалов и мебели, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры.

На «Загород Экспо» вы сможете получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов. Вы увидите новые разработки, которыми компании-участники планируют удивлять посетителей. Образцы можно будет потрогать, познакомиться с устройством и функционалом, задать вопросы производителям. В период работы выставки будет возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям.

В лектории «Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте.

В конце каждого выставочного дня все зарегистрированные посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта. Кроме того, среди покупателей Строительной компании «Мир Коттеджей» на выставке будет разыграна модульная баня.

Фото: Загород Экспо

На предстоящей выставке в рамках В2В-секции от делового партнера GMKStudy для компаний-участников пройдет дискуссия «Маркетинг загородки: строим планы, а не иллюзии». Представители отрасли обсудят, как выстроить системный подход к продвижению загородных домов и поселков, увеличить эффективность потока и качества лидов. Участники узнают, как лучше выводить свои объекты на конкурентный рынок, какие инструменты обеспечат стабильные продажи.

Загород Экспо» — выставка, нацеленная на развитие канала прямых продаж застройщиков, производителей и брендов, без посредников и выплат агентских комиссий. Мы соберем в Тюмени на одной площадке всех, кто хочет расти и развивать отрасль загородной недвижимости, повышать уровень узнаваемости своего бренда, напрямую работать с теплым и горячим трафиком потенциальных клиентов, — рассказали организаторы проекта.

Осенняя выставка «Загород Экспо» проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Фото: Загород Экспо

Генеральный партнер проекта:

Деловые партнеры проекта:

  • Компания Green Mir. Комплексное озеленение интерьеров.
  • Образовательный проект для девелоперов GMKStudy. Первый лицензированный курс повышения квалификации для специалистов в загородке.

Информационные партнеры проекта: деловой журнал о бизнесе Mens Club, Радиохолдинг «Медиа Траст Тюмень», Строительный журнал «ДОМ ИДЕЙ», Domeo.

Участники «Загород Экспо»

Девелоперы и строительные компании:

  • Эко-Девелопер «Партнер»,
  • Девелоперская компания «Новая Земля»,
  • Девелоперская компания «Сибирские владения»,
  • Девелоперская компания «Монолит»,
  • Коттеджный поселок «Онегин»,
  • Строительная компания «ВЕВАНТА»,
  • Строительная компания «Ситистрой»,
  • Строительная компания «Хоум Строй»,
  • Строительная компания «Стабилис»,
  • Строительная компания «Мир Коттеджей»,
  • Строительная компания «АСК Групп»,
  • Строительная компания «Орбита»,
  • Строительная компания «ГАРАНТ СТРОЙ»,
  • Строительная компания «ГИКО»,
  • Компания Wеlcome Home,
  • Строительная компания «Горница»,
  • Строительная компания «Пока нет Дома»,
  • Строительная компания «ЛаДом»,
  • КП «Weekend Village 2.0»,
  • Строительная компания «Сова»,
  • Строительная компания «ПРЕМИУМ-А»,
  • Компания «Модуль-Групп»,
  • Строительная компания «ДОМ АРТ»,
  • Компания «КИК ХАУС»,
  • Pool&haus,
  • Строительная компания «Мастерсдом».

Банки и лизинговые компании:

  • Альфа-Банк,
  • Россельхозбанк,
  • Сургутнефтегазбанк,
  • ВЛИЗИНГ.РУ Тюменское представительство.

Производители строительных и отделочных материалов:

  • Винзилинский завод керамзитового гравия,
  • Комбинат стеновых материалов «Винзер»,
  • Производство строительных материалов «Юнкер»,
  • Компания «СтройСнаб»,
  • Фасадные системы АМК,
  • Компания «Дело в камне»,
  • Компания «Металл Профиль Урал».

Инженерные центры и оборудование:

  • Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»,
  • Компания «ЭКО-ГРУПП»,
  • Компания «БурСтройВод»,
  • Компания по установке и обслуживанию систем очистки воды «Н2О-Сервис»,
  • Инженерный центр SAVA.

Ландшафтный дизайн:

  • Компания Garden PRO,
  • Компания «КЕДР»,
  • Питомник растений «ЯСЯ».

Интерьерный дизайн:

  • Компания «Лемана ПРО»,
  • Компания Green Mir,
  • Компания «Железная-Мебель.рф»,
  • Yamaguchi.

Ярмарка натуральных продуктов:

  • Сыроварня «Ингала»,
  • Масло «Амбаръ»,
  • Крошка Енот,
  • Сыроварня «Siньор Джованни»,
  • Натуральные сладости,
  • Шоколад SEVERA,
  • Стекло-лэнд.

Регистрация посетителей, расписание выставки, список участников доступна по ссылке.

Страницы «Загород Экспо» в социальных сетях: ВКонтакте и Телеграм.

До встречи на «Загород Экспо»:

5 и 6 октября 2024 с 10:00 до 18:00 часов

Тюменский технопарк, улица Республики, 142

Вход на выставку — бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте, 0+.

Организатор: компания MARKS & EVENTS.

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