Загород Экспо: все о зимней стройке, стройматериалах, инженерке и дизайне

Есть в народе такая поговорка: «Умный строит зимой, а богатый — весной». Тюменские застройщики ИЖС подтвердят, что весной, когда большинство людей начинает строительство дома, цены поднимаются практически на все стройматериалы, а стоимость грузоперевозок и аренды спецтехники становится в среднем на 20% выше. Таков естественный закон рынка. Зимой цены остаются на уровне прошлого года, а иногда производители предоставляют крупным строительным компаниям значительные скидки. Поэтому расходы на материалы в межсезонье могут оказаться ниже, а строительство выйдет дешевле.