Загород Экспо: все о зимней стройке, стройматериалах, инженерке и дизайне

Posted 24 сентября, 06:00
Published 24 сентября, 06:00
Modified 25 сентября, 18:00
Updated 25 сентября, 18:00
5 и 6 октября 2024 года в Тюменском технопарке пройдет «Загород Экспо». 70 компаний представят свои товары и услуги. 20 экспертов-практиков выступят в лектории и расскажут о тонкостях жизни за городом, будет работать зона строительных инноваций и мастер-классов. В завершении каждого дня посетителей ждет розыгрыш ценных подарков.
Есть в народе такая поговорка: «Умный строит зимой, а богатый — весной». Тюменские застройщики ИЖС подтвердят, что весной, когда большинство людей начинает строительство дома, цены поднимаются практически на все стройматериалы, а стоимость грузоперевозок и аренды спецтехники становится в среднем на 20% выше. Таков естественный закон рынка. Зимой цены остаются на уровне прошлого года, а иногда производители предоставляют крупным строительным компаниям значительные скидки. Поэтому расходы на материалы в межсезонье могут оказаться ниже, а строительство выйдет дешевле.
Об особенностях зимнего строительства и сезонных инженерных работах можно узнать на выставке «Загород Экспо». Среди участников — девелоперы и строительные компании, банки, производители строительных, отделочных материалов и мебели, инженерные компании, ландшафтные и интерьерные дизайнеры.
На «Загород Экспо» вы сможете получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов. Вы увидите новые разработки, которыми компании-участники планируют удивлять посетителей. Образцы можно будет потрогать, познакомиться с устройством и функционалом, задать вопросы производителям. В период работы выставки будет возможность сравнить множество предложений и найти решения, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям.
В лектории «Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости строительства и обустройства загородного дома и дачи. Расписание выступлений будет размещено на сайте.
В конце каждого выставочного дня все зарегистрированные посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта. Кроме того, среди покупателей Строительной компании «Мир Коттеджей» на выставке будет разыграна модульная баня.
На предстоящей выставке в рамках В2В-секции от делового партнера GMKStudy для компаний-участников пройдет дискуссия «Маркетинг загородки: строим планы, а не иллюзии». Представители отрасли обсудят, как выстроить системный подход к продвижению загородных домов и поселков, увеличить эффективность потока и качества лидов. Участники узнают, как лучше выводить свои объекты на конкурентный рынок, какие инструменты обеспечат стабильные продажи.
Загород Экспо» — выставка, нацеленная на развитие канала прямых продаж застройщиков, производителей и брендов, без посредников и выплат агентских комиссий. Мы соберем в Тюмени на одной площадке всех, кто хочет расти и развивать отрасль загородной недвижимости, повышать уровень узнаваемости своего бренда, напрямую работать с теплым и горячим трафиком потенциальных клиентов, — рассказали организаторы проекта.
Осенняя выставка «Загород Экспо» проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Генеральный партнер проекта:
Деловые партнеры проекта:
Информационные партнеры проекта: деловой журнал о бизнесе Mens Club, Радиохолдинг «Медиа Траст Тюмень», Строительный журнал «ДОМ ИДЕЙ», Domeo.
Девелоперы и строительные компании:
Банки и лизинговые компании:
Производители строительных и отделочных материалов:
Инженерные центры и оборудование:
Ландшафтный дизайн:
Интерьерный дизайн:
Ярмарка натуральных продуктов:
Регистрация посетителей, расписание выставки, список участников доступна по ссылке.
До встречи на «Загород Экспо»:
5 и 6 октября 2024 с 10:00 до 18:00 часов
Тюменский технопарк, улица Республики, 142
Вход на выставку — бесплатный по электронным билетам. Регистрация на сайте, 0+.
Организатор: компания MARKS & EVENTS.