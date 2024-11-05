Трон, джакузи и лампа Ильича: оцениваем топ-5 самых дорогих съемных квартир в Тюмени

Posted 5 ноября, 08:10
Published 5 ноября, 08:10
Modified 5 ноября, 08:12
Updated 5 ноября, 08:12
Сразу две квартиры в Тюмени готовы сдавать за 120 тысяч в месяц. Обе они трехкомнатные. Одна располагается на улице 50 лет Октября в 17-этажке и имеет площадь чуть более 90 квадратных метров. В стоимость сразу включены два парковочных места и оплата ЖКХ. Также продавец хвалит технику, размещенную в квартире.
«Премиальная бытовая техника smeg: индукционная варочная поверхность, духовой шкаф с пиролизом, встроенная посудомоечная машина, дверцы фасада шкафов кухонного гарнитура с электроприводом, фильтр для питьевой воды. Рулонные шторы в гостиной с электроприводом», — указано в объявлении.
Однако для финала описания припасен козырь — «в спальне премиальный ортопедический матрас 2000*2000».
Вторая квартира за ту же цену располагается на улице Хохрякова в шестиэтажке. Здесь коммунальные платежи не включены в стоимость, хотя площадь квартиры — 96 квадратных метров. Будущим жильцам здесь рекламируют развитую инфраструктуру и дизайнерский ремонт.
Независимый частный риелтор Григорий Шабанов говорит о том, что в случае с этими квартирами высокая стоимость складывается из «модного» ремонта и расположения в центре города. Однако, как считает эксперт, цены все же завышены для тюменского рынка.
«Нельзя сказать, что особые нестандартные удобства в квартирах имеются. Площадь для цены, превышающей 100 тысяч рублей, не так велика. А потому здесь цену набивает исключительно приличный ремонт и расположение», — считает специалист.
Выплачивая 130 тысяч в месяц, можно уже поселиться в квартире площадью 300 квадратных метров на улице Володарского. В шапке объявления указывается, что в квартире 4 комнаты, однако ниже в объявлении прописано, что их аж семь. По заверению продавца, это квартира создана, чтобы жить там с семьей.
«У дома оборудована детская площадка. В квартире уже есть все: кухонный гарнитур, мягкая мебель, бытовая техника, проведен интернет — не хватает самого главного — Вас и ваших близких!», — пишет арендодатель.
Вид этой квартиры риелтора Шабанова поставил в тупик. Он отметил, что при огромной площади квартира минимально благоустроена.
«Эти два трона, конечно, много вопросов вызывают. Безусловно, квартира такой площади — это дорогое удовольствие. Но этот ремонт… Я бы на месте собственника навел там красоту, и тогда ценник можно поднять хоть до 200 тысяч рублей. А пока переплата за площадь, по-моему мнению, странное решение», — говорит специалист.
Удивительно, но за 145 тысяч рублей в Тюмени можно снять и однушку площадью чуть более 41 квадратного метра, располагается она на улице Николая Машарова.
«Вас ждут: панорамные окна, теплые полы по всей квартире, кондиционеры в каждой комнате, выведено много розеток, 2 сан узла, большая ванна, напольное покрытие кварц винил — все новое!», — пишут в объявлении.
Фотографии квартиры очень напоминают рендеры. Однако объективно сказать, настоящая ли это квартира, сложно.
Подвох в этой квартире чувствует и независимый риелтор, который уверен в том, что цена этой квартиры сильно завышена.
«Если мы представляем, что это реальные фотографии объекта, то даже с ними не стоит однушка такой небольшой площади таких денег. Я не понимаю, за что здесь просят такую переплату. Это похоже на объявление-ловушку», — говорит Шабанов.
Брендовое (или нет) постельное белье ждет тех, кто готов снять трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров на улице Первомайской. В обеих спальнях вас ждет покрывала с брендом «Версаче». Также указано, что в шаговой доступности расположены автобусные остановки, хотя не факт, что ценителю брендов они понадобятся.
Стоит вся эта роскошь 150 тысяч рублей в месяц.
Как говорит риелтор, цену на эту квартиру, отчасти можно назвать оправданной.
«Расположение поднимает ее цену, ремонт в стиле „дорого-богато“ еще и качественный, судя по фото. Да, эта квартира может стоить таких денег», — считает эксперт.
И самой дорогой в Тюмени пока что считается трехкомнатная квартира в 150 квадратных метров, расположенная на улице Кузнецова. В описании указано, что дизайн этой квартиры делал один из лучших дизайнеров города. Но, увы, его имя и фамилия не указаны.
На фотографиях можно заметить биде, фортепиано, дорогие люстры. Однако в весь этот шик за 150 тысяч рублей в месяц немного не вписывается детская, на потолке которй люстры нет вовсе.
Риелтор Шабанов считает, что при приличной детской комнате квартира стоила бы своих денег. Однако удобств и площади пока и без нее хватает для выбора такой высокой цены для аренды объекта.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени стали продавать квартиры почти на 10 дней дольше. В среднем за последний год средний срок экспозиции увеличился на 9,9% — до 94 дней.