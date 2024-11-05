Трон, джакузи и лампа Ильича: оцениваем топ-5 самых дорогих съемных квартир в Тюмени

Выплачивая 130 тысяч в месяц, можно уже поселиться в квартире площадью 300 квадратных метров на улице Володарского. В шапке объявления указывается, что в квартире 4 комнаты, однако ниже в объявлении прописано, что их аж семь. По заверению продавца, это квартира создана, чтобы жить там с семьей.