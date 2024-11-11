Дорого-богато. Перед Новом годом в Тюмени взлетели цены на овощи

Posted 11 ноября, 11:28
Published 11 ноября, 11:28
Modified 11 ноября, 11:31
Updated 11 ноября, 11:31
Как сообщает издание URA.RU, уже сейчас овощи продают по цене, которая наблюдалась перед Новым годом в прошлом году. На отдельную категорию овощей подорожание доходит до 10 процентов.
Например, килограмм помидоров можно купить за 139 рублей и дороже. В некоторых магазинах стоимость достигает 369 рублей.
Огурцы обойдутся тюменцам от 96 рублей за килограмм.
Недавно стоимость литра молока в Тюмени перевалила за 100 рублей. Самая низкая стоимость литра молока в городе составляет 67 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала года килограмм сливочного масла в Тюменской области подорожал на 152 рубля — до 1018 рублей. Также на 17% выросла стоимость молока — в среднем за литр данного продукта сегодня приходится платить более 100 рублей.