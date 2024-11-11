В Тюмени снизятся цены на дачи — когда?

По информации издания «РБК Тюмень» со ссылкой на руководителя дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Романа Малысевича, в Тюменской области цены на дачи снизятся на 10 процентов. При этом спрос на загородные дома снизится на 40 процентов.