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Posted 11 ноября, 11:13

Published 11 ноября, 11:13

Modified 11 ноября, 11:15

Updated 11 ноября, 11:15

В Тюмени снизятся цены на дачи — когда?

В Тюмени снизятся цены на дачи — когда?

11 ноября 2024, 11:13
Фото: 1MI.
В зимний период цены на дачи в Тюменской области снизятся на 10 процентов. При этом благоустроенные объекты останутся на прежнем уровне.

По информации издания «РБК Тюмень» со ссылкой на руководителя дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Романа Малысевича, в Тюменской области цены на дачи снизятся на 10 процентов. При этом спрос на загородные дома снизится на 40 процентов.

— Зимой в Тюменской области на 5-10% снизятся цены на дачи. При этом стоимость благоустроенных дач (с отоплением, водоснабжением, ванной комнатой и туалетом в доме) не изменится, — подчеркнул эксперт в сфере недвижимости.

Напомним, у тюменских риелторов на треть упал заработок. Доходы агентств по продаже недвижимости за последний год снизились на 30% после отмены льготной ипотеки.

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Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских риелторов за последние 12 месяцев заработок уменьшился на 30%. По словам специалистов, число сделок по продаже загородного жилья практически сократился до минимума, продажи новостроек снизились на 50%.

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