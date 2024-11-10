Тюменцы чаще стали брать уроки вождения в непогоду и гололед

Posted 10 ноября, 10:25
Published 10 ноября, 10:25
Modified 10 ноября, 10:27
Updated 10 ноября, 10:27
Согласно данным сервиса, в октябре этого года интерес тюменцев к обучению вождению автомобиля вырос на 27 процентов, а занятия на учебной площадке стали популярнее на 124 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Интересно, что каждый четвертый тюменец планирует пройти курсы экстремального и
контраварийного вождения (особый стиль управления авто, который предполагает принятие мер для предотвращения возможных дорожных инцидентов).
Тюменцы все чаще интересуются уроками вождения в непогоду и гололед. В октябре занятия по контраварийному вождению стали востребованнее у автомобилистов на 90 процентов. Часовой урок для водителей обойдется в среднем в 3 тысячи рублей.
Кроме того, жители нашего региона обращаются к инструкторам, чтобы отработать популярный маршрут «дом — работа».