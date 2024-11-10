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Posted 10 ноября, 10:25

Published 10 ноября, 10:25

Modified 10 ноября, 10:27

Updated 10 ноября, 10:27

Тюменцы чаще стали брать уроки вождения в непогоду и гололед

Тюменцы чаще стали брать уроки вождения в непогоду и гололед

10 ноября 2024, 10:25
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», тюменцы стали на 90 процентов чаще учиться езде в непогоду и гололед.

Согласно данным сервиса, в октябре этого года интерес тюменцев к обучению вождению автомобиля вырос на 27 процентов, а занятия на учебной площадке стали популярнее на 124 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно, что каждый четвертый тюменец планирует пройти курсы экстремального и
контраварийного вождения (особый стиль управления авто, который предполагает принятие мер для предотвращения возможных дорожных инцидентов).

Тюменцы все чаще интересуются уроками вождения в непогоду и гололед. В октябре занятия по контраварийному вождению стали востребованнее у автомобилистов на 90 процентов. Часовой урок для водителей обойдется в среднем в 3 тысячи рублей.

Кроме того, жители нашего региона обращаются к инструкторам, чтобы отработать популярный маршрут «дом — работа».

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Ранее «Наш город» писал о том, что у тюменцев отбирают популярную парковку в центре.

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