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Posted 8 ноября, 12:06

Published 8 ноября, 12:06

Modified 8 ноября, 12:08

Updated 8 ноября, 12:08

Тюменцев обманывают по-старому: МВД рассказало о мошеннической схеме «Мамонт»

Тюменцев обманывают по-старому: МВД рассказало о мошеннической схеме «Мамонт»

8 ноября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney.
Министерство внутренних дел России рассказало о росте популярности старой мошеннической схемы «Мамонт». Она активно используется в преддверии праздников.

По информации МВД, первые случаи обмана людей с помощью этой схемы были зафиксированы еще пять лет назад — в 2019 году.

И вот, мошенническая схема снова ожила. Как сообщает издание Газета.ru, в новой версии злоумышленники предлагают пользователям установить мобильное приложение, якобы обеспечивающее безопасность сделок. В этом приложении содержится шпионская программа, перехватывающая данные банковских карт и сообщения, которые поступают на телефон обманутых людей.

Напомним, за неделю тюменцы отдали обманщикам почти 40 миллионов рублей. Наибольшую сумму мошенникам удалось похитить у медицинского работника бюджетного учреждения Тюмени.

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Ранее мы подготовили материал о совершенно новых схемах мошенничества, чтобы предупредить тюменцев. К примеру, преступники используют подменные фотографии и знакомые жертве голоса, созданные с помощью нейросетей.

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