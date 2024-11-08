Тюменцев обманывают по-старому: МВД рассказало о мошеннической схеме «Мамонт»

Posted 8 ноября, 12:06
Published 8 ноября, 12:06
Modified 8 ноября, 12:08
Updated 8 ноября, 12:08
По информации МВД, первые случаи обмана людей с помощью этой схемы были зафиксированы еще пять лет назад — в 2019 году.
И вот, мошенническая схема снова ожила. Как сообщает издание Газета.ru, в новой версии злоумышленники предлагают пользователям установить мобильное приложение, якобы обеспечивающее безопасность сделок. В этом приложении содержится шпионская программа, перехватывающая данные банковских карт и сообщения, которые поступают на телефон обманутых людей.
Напомним, за неделю тюменцы отдали обманщикам почти 40 миллионов рублей. Наибольшую сумму мошенникам удалось похитить у медицинского работника бюджетного учреждения Тюмени.
Ранее мы подготовили материал о совершенно новых схемах мошенничества, чтобы предупредить тюменцев. К примеру, преступники используют подменные фотографии и знакомые жертве голоса, созданные с помощью нейросетей.