За неделю тюменцы отдали мошенникам почти 40 млн рублей

Posted 6 ноября, 02:31
Published 6 ноября, 02:31
Modified 6 ноября, 02:33
Updated 6 ноября, 02:33
Телефонные и интернет-мошенники придумывают все более хитрые схемы обмана доверчивых жителей региона. По сообщению региональной прокуратуры, на прошлой неделе жертвами стало более 70 человек.
У медицинского работника одного из бюджетных учреждений Тюменской области мошенник похитил 5,5 млн рублей через Telegram. В личной переписке он представился сотрудником банка и предупредил о незаконном снятии денежных средств. Чтобы обезопасить накопления, он предложил перевести деньги через банкомат на специальный счет, который оказался мошенническим.
За ходом расследования следит прокуратура Тюменского района.
Ранее мы подготовили материал о совершенно новых схемах мошенничества, чтобы предупредить тюменцев. К примеру, преступники используют подменные фотографии и знакомые жертве голоса, созданные с помощью нейросетей.