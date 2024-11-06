За неделю тюменцы отдали мошенникам почти 40 млн рублей

У медицинского работника одного из бюджетных учреждений Тюменской области мошенник похитил 5,5 млн рублей через Telegram. В личной переписке он представился сотрудником банка и предупредил о незаконном снятии денежных средств. Чтобы обезопасить накопления, он предложил перевести деньги через банкомат на специальный счет, который оказался мошенническим.