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Posted 6 ноября, 02:31

Published 6 ноября, 02:31

Modified 6 ноября, 02:33

Updated 6 ноября, 02:33

За неделю тюменцы отдали мошенникам почти 40 млн рублей

За неделю тюменцы отдали мошенникам почти 40 млн рублей

6 ноября 2024, 02:31
Фото: 1MI.
На прошлой неделе 74 тюменца перевели на счета злоумышленников более 39 млн рублей. Наибольшую сумму мошенникам удалось похитить у медработника бюджетного учреждения Тюмени.

Телефонные и интернет-мошенники придумывают все более хитрые схемы обмана доверчивых жителей региона. По сообщению региональной прокуратуры, на прошлой неделе жертвами стало более 70 человек.

У медицинского работника одного из бюджетных учреждений Тюменской области мошенник похитил 5,5 млн рублей через Telegram. В личной переписке он представился сотрудником банка и предупредил о незаконном снятии денежных средств. Чтобы обезопасить накопления, он предложил перевести деньги через банкомат на специальный счет, который оказался мошенническим.

За ходом расследования следит прокуратура Тюменского района.

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Ранее мы подготовили материал о совершенно новых схемах мошенничества, чтобы предупредить тюменцев. К примеру, преступники используют подменные фотографии и знакомые жертве голоса, созданные с помощью нейросетей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Прокуратура#Мошенничество#Банкоматы#Telegram
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