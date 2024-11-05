Жителей Тюменской области поили грязной водой из озер

Posted 5 ноября, 05:35
Published 5 ноября, 05:35
Modified 5 ноября, 05:37
Updated 5 ноября, 05:37
Сладковское ЖКХ использует озера Дядюхино, Станочное и Евсино для водоснабжения населения. При этом прокуратура выявила некоторые нарушения при эксплуатации источников: в их отношении не установлены зоны санитарной охраны. Такие зоны позволяют предотвратить загрязнение источников и обеспечить жителей чистой водой.
Сладковский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал сотрудников местного ЖКХ разработать проекты зон санитарной охраны для вышеуказанных озер. Департамент недропользования и экологии Тюменской области окажет содействие в установке таких зон.
«Исполнение решения находится на контроле Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры», — сообщают в telegram-канале Прокуратуры Тюменской области.
Ранее мы писали о том, как специалисты «Росводоканал Тюмень» повышают надежность водоснабжения в Тюмени. Сотрудники провели ряд работ, не требующих отключения воды.