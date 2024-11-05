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Posted 5 ноября, 05:35

Published 5 ноября, 05:35

Modified 5 ноября, 05:37

Updated 5 ноября, 05:37

Жителей Тюменской области поили грязной водой из озер

Жителей Тюменской области поили грязной водой из озер

5 ноября 2024, 05:35
Фото: 1MI.
Тюменская природоохранная прокуратура нашла нарушения при использовании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Сладковского района. В результате вмешательства будут установлены зоны санитарной охраны и гарантирована чистая вода.

Сладковское ЖКХ использует озера Дядюхино, Станочное и Евсино для водоснабжения населения. При этом прокуратура выявила некоторые нарушения при эксплуатации источников: в их отношении не установлены зоны санитарной охраны. Такие зоны позволяют предотвратить загрязнение источников и обеспечить жителей чистой водой.

Сладковский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал сотрудников местного ЖКХ разработать проекты зон санитарной охраны для вышеуказанных озер. Департамент недропользования и экологии Тюменской области окажет содействие в установке таких зон.

«Исполнение решения находится на контроле Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры», — сообщают в telegram-канале Прокуратуры Тюменской области.
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Ранее мы писали о том, как специалисты «Росводоканал Тюмень» повышают надежность водоснабжения в Тюмени. Сотрудники провели ряд работ, не требующих отключения воды.

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#Татьяна Курганова#Общество#Прокуратура#Водоснабжение#ЖКХ#Сладковский район
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