Жителей Тюменской области поили грязной водой из озер

Сладковское ЖКХ использует озера Дядюхино, Станочное и Евсино для водоснабжения населения. При этом прокуратура выявила некоторые нарушения при эксплуатации источников: в их отношении не установлены зоны санитарной охраны. Такие зоны позволяют предотвратить загрязнение источников и обеспечить жителей чистой водой.