Магнитные бури 8 ноября. Тюменскую область атаковали солнечные вспышки

Posted 8 ноября, 11:03
Published 8 ноября, 11:03
Modified 8 ноября, 11:05
Updated 8 ноября, 11:05
Сегодня, 8 ноября, магнитосфера по-прежнему возбуждена и напряжена. Вспышечная активность находится в оранжевой зоне. Сегодня на Солнце произошло 5 вспышек класса С и выше, накануне — 16 вспышек класса С и выше.
— Общий уровень вспышечной активности сегодня несколько снизился, но опять же это может быть как позитивным признаком (временно кончается энергия), так и негативным (идет накопление на большие взрывы). По некоторым признакам есть надежда на первый сценарий, — сообщили эксперты Лаборатории.
Во время магнитных бурь и сильных солнечных вспышек врачи рекомендуют: снизить физическую нагрузку, дышать свежим воздухом, соблюдать питьевой режим, иметь рядом аптечку с препаратами первой помощи.
Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью взошла Суперлуна. Полнолуние 17 октября было третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.