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Posted 8 ноября, 11:03

Published 8 ноября, 11:03

Modified 8 ноября, 11:05

Updated 8 ноября, 11:05

Магнитные бури 8 ноября. Тюменскую область атаковали солнечные вспышки

Магнитные бури 8 ноября. Тюменскую область атаковали солнечные вспышки

8 ноября 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.
Накануне на Землю обрушилась слабая магнитная буря мощностью более четырех баллов. Об этом свидетельствовали данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Сегодня, 8 ноября, магнитосфера по-прежнему возбуждена и напряжена. Вспышечная активность находится в оранжевой зоне. Сегодня на Солнце произошло 5 вспышек класса С и выше, накануне — 16 вспышек класса С и выше.

— Общий уровень вспышечной активности сегодня несколько снизился, но опять же это может быть как позитивным признаком (временно кончается энергия), так и негативным (идет накопление на большие взрывы). По некоторым признакам есть надежда на первый сценарий, — сообщили эксперты Лаборатории.
Солнце 7–8 ноября 2024 годаСолнце 7–8 ноября 2024 года
Солнце 7–8 ноября 2024 года. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во время магнитных бурь и сильных солнечных вспышек врачи рекомендуют: снизить физическую нагрузку, дышать свежим воздухом, соблюдать питьевой режим, иметь рядом аптечку с препаратами первой помощи.

Метеочувствительные, готовимся. Тюменскую область накрыла магнитная буря
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Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью взошла Суперлуна. Полнолуние 17 октября было третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.

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