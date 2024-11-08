Магнитные бури 8 ноября. Тюменскую область атаковали солнечные вспышки

Сегодня, 8 ноября, магнитосфера по-прежнему возбуждена и напряжена. Вспышечная активность находится в оранжевой зоне. Сегодня на Солнце произошло 5 вспышек класса С и выше, накануне — 16 вспышек класса С и выше.