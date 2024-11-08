Последний перевод от покойника: Мошенники научились воровать деньги через eSIM

По информации канала, мужчина скончался весной 2024 года. Осенью его жена, вступившая в наследство, обратилась в банк за выписками и выяснила, что всего через неделю после его смерти неизвестные получили доступ к его счету при помощи eSIM. Они посетили салон связи на Бауманской с паспортом покойного и оформили дубликат eSIM, с помощью которого и произвели снятие средств.