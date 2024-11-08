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Posted 8 ноября, 11:38

Published 8 ноября, 11:38

Modified 8 ноября, 11:40

Updated 8 ноября, 11:40

Тюменскую набережную продлят и построят пешеходный мост

Тюменскую набережную продлят и построят пешеходный мост

8 ноября 2024, 11:38
Фото: 1MI.
Как сообщил замглавы Тюмени Дмитрий Иванов на Градостроительном форуме, в городе появится пешеходный мост, который соединит Зареку с центром. Набережную продлят на полтора километра.

Тюменскую набережную продлят на полтора километра в рамках программы комплексного развития территории, проинформировал замглавы города Дмитрий Иванов.

Он пояснил, что это будет мягкая набережная с пространствами для отдыха, спортивными и детскими площадками. Гранит и бетон в качестве покрытия использоваться не будут. Тот исполнитель, кто выиграет в аукционе, должен будет продолжить тюменскую набережную.

Фото: «Диалоги о городе Тюмень»
Строительство второй объездной дороги в Тюмени начнется в 2026 году
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства скоростной магистрали снесут рынок Южный, расположенный на улице Николая Чаплина. По предварительным данным, работы будут проведены в 2026–2031 годах.

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