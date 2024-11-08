Тюменскую набережную продлят и построят пешеходный мост

Posted 8 ноября, 11:38
Published 8 ноября, 11:38
Modified 8 ноября, 11:40
Updated 8 ноября, 11:40
Тюменскую набережную продлят на полтора километра в рамках программы комплексного развития территории, проинформировал замглавы города Дмитрий Иванов.
Он пояснил, что это будет мягкая набережная с пространствами для отдыха, спортивными и детскими площадками. Гранит и бетон в качестве покрытия использоваться не будут. Тот исполнитель, кто выиграет в аукционе, должен будет продолжить тюменскую набережную.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства скоростной магистрали снесут рынок Южный, расположенный на улице Николая Чаплина. По предварительным данным, работы будут проведены в 2026–2031 годах.