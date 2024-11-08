Тюменскую набережную продлят и построят пешеходный мост

Он пояснил, что это будет мягкая набережная с пространствами для отдыха, спортивными и детскими площадками. Гранит и бетон в качестве покрытия использоваться не будут. Тот исполнитель, кто выиграет в аукционе, должен будет продолжить тюменскую набережную.