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Posted 7 ноября, 11:46

Published 7 ноября, 11:46

Modified 7 ноября, 11:46

Updated 7 ноября, 11:46

В Тюменской области снизилась цена на долгосрочную аренду квартир

В Тюменской области снизилась цена на долгосрочную аренду квартир

7 ноября 2024, 11:46
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Недвижимость», в октябре цена на долгосрочную аренду квартир в Тюмени снизилась на 10 процентов.

Согласно данным сервиса, в октябре 2024 года предложение в среднем по России увеличилось на 10 процентов. В Тюмени наблюдается заметная динамика. Предложение выросло на 19 процентов, говорят аналитики.

Стоимость аренды жилья по сравнению с сентябрем этого года снизилась на 6 процентов и составила 33 тысячи рублей в среднем по стране.

Отдельно в нашем городе стоимость жилья составила 27 тысяч рублей. Что касается других российских городов, то дешевле всего снять квартиру можно было в Калуге, Кирове, Иванове, Ярославле, Ульяновске и Смоленске.

Самые высокие средние цены наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Нижнем Новгороде.

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Ранее «Наш Город» писал, что меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру.

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