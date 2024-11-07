В Тюменской области снизилась цена на долгосрочную аренду квартир

Posted 7 ноября, 11:46
Published 7 ноября, 11:46
Modified 7 ноября, 11:46
Updated 7 ноября, 11:46
Согласно данным сервиса, в октябре 2024 года предложение в среднем по России увеличилось на 10 процентов. В Тюмени наблюдается заметная динамика. Предложение выросло на 19 процентов, говорят аналитики.
Стоимость аренды жилья по сравнению с сентябрем этого года снизилась на 6 процентов и составила 33 тысячи рублей в среднем по стране.
Отдельно в нашем городе стоимость жилья составила 27 тысяч рублей. Что касается других российских городов, то дешевле всего снять квартиру можно было в Калуге, Кирове, Иванове, Ярославле, Ульяновске и Смоленске.
Самые высокие средние цены наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Нижнем Новгороде.
Ранее «Наш Город» писал, что меньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартиру.