У тюменских риелторов на треть упал заработок

По словам специалиста по недвижимости, бизнес-партнер агентства «Этажи» Елены Ситниковой, если год назад размер ее валовой выручки составлял около 2 миллионов рублей, чистой прибыли — почти 1 миллион рублей, то в этом году оба показателя упали на 600 тысяч рублей.