nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 09:12

Published 10 ноября, 09:12

Modified 10 ноября, 09:12

Updated 10 ноября, 09:12

У тюменских риелторов на треть упал заработок

У тюменских риелторов на треть упал заработок

10 ноября 2024, 09:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Доходы агентств по продаже недвижимости за последний год снизились на 30% после отмены льготной ипотеки.

По словам специалиста по недвижимости, бизнес-партнер агентства «Этажи» Елены Ситниковой, если год назад размер ее валовой выручки составлял около 2 миллионов рублей, чистой прибыли — почти 1 миллион рублей, то в этом году оба показателя упали на 600 тысяч рублей.

«Обращений нет. Людей приходится обзванивать самостоятельно. Еженедельно анализирую выгрузки на таких площадках, как, например, „Авито“. Просмотры в среднем упали на 80%. Продажи загородных домов и участков вообще полностью встали. „Вторичка“ пока продается, но клиенты просят снижать цены. Продажи новостроек сократились в два раза», — сообщила РБК Тюмень Ситникова.

По ее словам, для привлечения клиентов риелторы сегодня активно используют инструменты застройщиков. В частности, предлагают рассрочку, варианты без первоначального взноса и т. д.

Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что происходит на рынке недвижимости
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в третьем квартале этого года спрос недвижимость упал на 60%. Месяцем, в который было совершено наименьшее число сделок, стал июль.

Читайте также:
Килограмм по цене смартфона: сколько стоит красная икра в ТюмениОжидайте. Власти пообещали тюменцам рост зарплат до 112 тысяч рублейТребуются сотни человек: дорожные службы Тюмени нуждаются в водителях
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика