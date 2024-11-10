У тюменских риелторов на треть упал заработок

Posted 10 ноября, 09:12
Published 10 ноября, 09:12
Modified 10 ноября, 09:12
Updated 10 ноября, 09:12
По словам специалиста по недвижимости, бизнес-партнер агентства «Этажи» Елены Ситниковой, если год назад размер ее валовой выручки составлял около 2 миллионов рублей, чистой прибыли — почти 1 миллион рублей, то в этом году оба показателя упали на 600 тысяч рублей.
«Обращений нет. Людей приходится обзванивать самостоятельно. Еженедельно анализирую выгрузки на таких площадках, как, например, „Авито“. Просмотры в среднем упали на 80%. Продажи загородных домов и участков вообще полностью встали. „Вторичка“ пока продается, но клиенты просят снижать цены. Продажи новостроек сократились в два раза», — сообщила РБК Тюмень Ситникова.
По ее словам, для привлечения клиентов риелторы сегодня активно используют инструменты застройщиков. В частности, предлагают рассрочку, варианты без первоначального взноса и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в третьем квартале этого года спрос недвижимость упал на 60%. Месяцем, в который было совершено наименьшее число сделок, стал июль.