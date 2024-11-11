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Posted 11 ноября, 10:53

Published 11 ноября, 10:53

Modified 11 ноября, 10:55

Updated 11 ноября, 10:55

Названы самые востребованные профессии в Тюменской области

Названы самые востребованные профессии в Тюменской области

11 ноября 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney.
По информации Департамента труда и занятости населения Тюменской области, в списке самых востребованных профессий в нашем регионе находятся монтажник, электросварщик, фельдшер и массажист.

Чисто рабочих мест по вакансии монтажника технологических трубопроводов — 342. Электросварщик ручной сварки — 200 рабочих мест, изолировщик — 166 мест.

Что касается профессий служащих, то в лидеры выбился фельдшер — 75 рабочих мест, массажист — 60 мест, менеджер — 59 мест. Вакансии монтажников являются высокооплачиваемыми.

Напомним, сейчас в строительной отрасли Тюменской области возник катастрофический дефицит кадров.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает поваров, кондитеров и пекарей. С начала года спрос на представителей данных профессий увеличился почти на 15%. При этом на одну вакансию приходится лишь одно резюме.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
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