Названы самые востребованные профессии в Тюменской области

Posted 11 ноября, 10:53
Published 11 ноября, 10:53
Modified 11 ноября, 10:55
Updated 11 ноября, 10:55
Чисто рабочих мест по вакансии монтажника технологических трубопроводов — 342. Электросварщик ручной сварки — 200 рабочих мест, изолировщик — 166 мест.
Что касается профессий служащих, то в лидеры выбился фельдшер — 75 рабочих мест, массажист — 60 мест, менеджер — 59 мест. Вакансии монтажников являются высокооплачиваемыми.
Напомним, сейчас в строительной отрасли Тюменской области возник катастрофический дефицит кадров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает поваров, кондитеров и пекарей. С начала года спрос на представителей данных профессий увеличился почти на 15%. При этом на одну вакансию приходится лишь одно резюме.