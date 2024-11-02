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Posted 2 ноября, 13:46

Published 2 ноября, 13:46

Modified 2 ноября, 13:48

Updated 2 ноября, 13:48

Стоимость литра молока в Тюмени превысила за 100 рублей

Цены улетели в космос. Стоимость литра молока в Тюмени перевалила за 100 рублей

2 ноября 2024, 13:46
Фото: 1MI.

Стоимость литра молока в Тюмени превысила за 100 рублей

В тюменских супермаркетах цена за литр молока достигает 119 рублей, в то время как средняя стоимость по городу составляет 80 рублей.

Эти данные представлены на онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Молоко 3,5—4%, пастеризованное, один литр. Цена: 119 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают продукт в одном из супермаркетов Тюмени.

На онлайн-витрине также можно найти молоко по цене 107 рублей за тот же объем. Самая низкая стоимость литра молока в городе составляет 67 рублей.

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Ранее стало известно, что на прилавки магазинов Тюмени и области в ближайшее время поступит турецкое сливочное масло.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Продукты#Молочные продукты
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