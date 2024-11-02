Цены улетели в космос. Стоимость литра молока в Тюмени перевалила за 100 рублей

Posted 2 ноября, 13:46
Published 2 ноября, 13:46
Modified 2 ноября, 13:48
Updated 2 ноября, 13:48
Эти данные представлены на онлайн-сервисах по доставке продуктов.
«Молоко 3,5—4%, пастеризованное, один литр. Цена: 119 рублей 99 копеек», — за такую стоимость продают продукт в одном из супермаркетов Тюмени.
На онлайн-витрине также можно найти молоко по цене 107 рублей за тот же объем. Самая низкая стоимость литра молока в городе составляет 67 рублей.
Ранее стало известно, что на прилавки магазинов Тюмени и области в ближайшее время поступит турецкое сливочное масло.