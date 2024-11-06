Почему в Тюменской области резко подорожала молочка?

Posted 6 ноября, 11:05
Published 6 ноября, 11:05
Modified 6 ноября, 11:07
Updated 6 ноября, 11:07
Также на увеличение стоимости молочки влияет рост топливно-энергетических ресурсов, уточнили в ведомстве.
— В текущем году на рынке возник дефицит молока и, как следствие, молочных жиров, что позволило фермерам поднять закупочные цены на сырье в среднем на 10%, - сообщили в департаменте агропромышленного комплекса.
Напомним, за последние девять месяцев цены на данный продукт повысились от 10 до 14 рублей. В среднем по региону сегодня литр молока жирностью 2,5-3,2% продают за 92 рубля 62 копейки (пастеризованное) и за 113 рублей 7 копеек (стерилизованное).
Ранее «Наш Город» писал, что с начала года килограмм сливочного масла в Тюменской области подорожал на 152 рубля — до 1018 рублей. Также на 17% выросла стоимость молока — в среднем за литр данного продукта сегодня приходится платить более 100 рублей.