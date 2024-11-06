nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 11:05

Published 6 ноября, 11:05

Modified 6 ноября, 11:07

Updated 6 ноября, 11:07

Стало известно, почему в Тюменской области подорожала молочная продукция

Почему в Тюменской области резко подорожала молочка?

6 ноября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, почему в Тюменской области подорожала молочная продукция

Как сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса, на увеличение стоимости молочки в Тюменской области влияют увеличение затрат на сырье и рост транспортных расходов.

Также на увеличение стоимости молочки влияет рост топливно-энергетических ресурсов, уточнили в ведомстве.

— В текущем году на рынке возник дефицит молока и, как следствие, молочных жиров, что позволило фермерам поднять закупочные цены на сырье в среднем на 10%, - сообщили в департаменте агропромышленного комплекса.

Напомним, за последние девять месяцев цены на данный продукт повысились от 10 до 14 рублей. В среднем по региону сегодня литр молока жирностью 2,5-3,2% продают за 92 рубля 62 копейки (пастеризованное) и за 113 рублей 7 копеек (стерилизованное).

Будет дефицит? В Тюмени пропало сливочное масло популярного бренда
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что с начала года килограмм сливочного масла в Тюменской области подорожал на 152 рубля — до 1018 рублей. Также на 17% выросла стоимость молока — в среднем за литр данного продукта сегодня приходится платить более 100 рублей.

Читайте также:
Внимание! В Тюменской области прогнозируется резкое похолоданиеЭто опасно для здоровья: депутаты хотят запретить склонять беременных к абортамБог троицу любит: тюменские власти пытаются в очередной раз взять деньги в кредит
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Агропромышленный комплекс#Дефицит#Подорожание#Молочка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика