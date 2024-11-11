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Posted 11 ноября, 12:15

Published 11 ноября, 12:15

Modified 11 ноября, 12:17

Updated 11 ноября, 12:17

Тюменскую область вновь накроет магнитная буря

Затишье длилось недолго. На Тюменскую область обрушится новая волна магнитной бури

11 ноября 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменскую область вновь накроет магнитная буря

Ученые предупреждают о новой угрозе возникновения магнитных бурь и геомагнитных возмущений, вызванных солнечными вспышками. Следующий геошторм возможен 13 ноября.

Как указано на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня в первой половине дня, 11 ноября, наблюдалась магнитная буря, она была слабая, геоудары составляли от четырех до пяти баллов.

Завтра магнитосфера будет относительно спокойна. А уже в среду, 13 ноября, вновь ожидается магнитная буря. Будут наблюдаться геомагнитные возмущения.

— Основные риски сегодня 11 ноября состоят в высокой вероятности X вспышек в области 3889, а также в возможности дестабилизации этими взрывами крупного протуберанца, наблюдающегося сейчас прямо напротив нашей планеты, — пояснили эксперты Лаборатории.
Корона Солнца 11 ноября 2024 годаКорона Солнца 11 ноября 2024 года
Корона Солнца 11 ноября 2024 года. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию, прокомментировал тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.

К слову, накануне на Солнце произошло 9 вспышек класса С и выше. Вспышечная активность находится в оранжевой зоне.

Напомним, какие астрономические явления тюменцы увидят в ноябре.

Северное сияние озарило небо над Тюменью. ФОТО для тех, кто все проспал
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Ранее «Наш город» писал о том, что северное сияние озарило небо над Тюменью. Редкое для региона явление спровоцировали мощная вспышка на Солнце и магнитная буря.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Солнце#Астрономия#Магнитная буря#Геомагнитные возмущения#Наблюдения
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