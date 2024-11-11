Затишье длилось недолго. На Тюменскую область обрушится новая волна магнитной бури

Posted 11 ноября, 12:15
Published 11 ноября, 12:15
Modified 11 ноября, 12:17
Updated 11 ноября, 12:17
Как указано на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня в первой половине дня, 11 ноября, наблюдалась магнитная буря, она была слабая, геоудары составляли от четырех до пяти баллов.
Завтра магнитосфера будет относительно спокойна. А уже в среду, 13 ноября, вновь ожидается магнитная буря. Будут наблюдаться геомагнитные возмущения.
— Основные риски сегодня 11 ноября состоят в высокой вероятности X вспышек в области 3889, а также в возможности дестабилизации этими взрывами крупного протуберанца, наблюдающегося сейчас прямо напротив нашей планеты, — пояснили эксперты Лаборатории.
В случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений специалисты оперативно дают информацию, прокомментировал тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.
К слову, накануне на Солнце произошло 9 вспышек класса С и выше. Вспышечная активность находится в оранжевой зоне.
Напомним, какие астрономические явления тюменцы увидят в ноябре.
Ранее «Наш город» писал о том, что северное сияние озарило небо над Тюменью. Редкое для региона явление спровоцировали мощная вспышка на Солнце и магнитная буря.