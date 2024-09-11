nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Рецепты

Выбрать дату
2024
Белый гриб в Тюменской области: лучшие места для сбора и секреты приготовления
11 сентября, 06:24
Лучшие рецепты заготовок на зиму: как подготовиться к холодам с овощами и фруктами
15 августа, 01:00
5 семейных турпутевок и сотни призов: «Пятерочка» запустила масштабный розыгрыш
15 мая, 14:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
«Ничего не пропадёт!»: тюменцам рассказали, как спасти «прошлогодние» салаты
1 января, 02:00
2023
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам
Нововведения вступили в силу еще в сентябре. Теперь купить лекарства по одному и тому же рецепту в разных аптеках не получится.
22 ноября 2023, 05:26
В Тюмени запретят продажу практически всех лекарств без рецепта
Новвоведение начнет действовать с 1 сентября.
11 августа 2023, 07:56
2022
Дефицит в аптеках: тюменцы не могут купить детям жаропонижающее
Тюменцы сообщают об отсутствии жаропонижающего препарата для детей — «Нурофен», об этом сообщает URA.RU.
18 ноября 2022, 04:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика