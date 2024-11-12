Тюменец целый год ежедневно пил алкоголь: что было дальше?

Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что организм тюменца дал сбой спустя год ежедневного употребления спиртного. Мужчина не мог есть, пить и встать с кровати. Родные обеспокоились и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пенсионера желудочно-кишечное кровотечение и незамедлительно госпитализировали пациента в ОКБ №2.