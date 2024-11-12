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Posted 12 ноября, 06:50

Published 12 ноября, 06:50

Modified 12 ноября, 06:52

Updated 12 ноября, 06:52

Тюменец целый год ежедневно пил алкоголь и оказался в больнице

Тюменец целый год ежедневно пил алкоголь: что было дальше?

12 ноября 2024, 06:50
Фото: 1MI.

Тюменец целый год ежедневно пил алкоголь и оказался в больнице

Сюжет
Алкоголь
В Тюмени 69-летний пенсионер каждый день употреблял алкоголь на протяжении 365 дней. Естественно, организму был причинен колоссальный ущерб.

Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что организм тюменца дал сбой спустя год ежедневного употребления спиртного. Мужчина не мог есть, пить и встать с кровати. Родные обеспокоились и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пенсионера желудочно-кишечное кровотечение и незамедлительно госпитализировали пациента в ОКБ №2.

Медики предупреждают, что даже однократное употребление алкоголя может вызвать кровотечение в ЖКТ.

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Употребление алкоголя не только вредит здоровью, но и может быть смертельно опасным, особенно если речь идет о контрафактной продукции. Ранее мы писали, как отличить «паленый» алкоголь.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Алкоголь#Госпитализация#Кровотечение#ЖКТ
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