Тюменец целый год ежедневно пил алкоголь: что было дальше?

Posted 12 ноября, 06:50
Published 12 ноября, 06:50
Modified 12 ноября, 06:52
Updated 12 ноября, 06:52
Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила, что организм тюменца дал сбой спустя год ежедневного употребления спиртного. Мужчина не мог есть, пить и встать с кровати. Родные обеспокоились и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пенсионера желудочно-кишечное кровотечение и незамедлительно госпитализировали пациента в ОКБ №2.
Медики предупреждают, что даже однократное употребление алкоголя может вызвать кровотечение в ЖКТ.
Употребление алкоголя не только вредит здоровью, но и может быть смертельно опасным, особенно если речь идет о контрафактной продукции. Ранее мы писали, как отличить «паленый» алкоголь.